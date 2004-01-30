  1. هنر
  2. سایر
۱۰ بهمن ۱۳۸۲، ۱۱:۰۵

براي نخستين بار

" شون پن " درمراسم اسكارشركت مي كند

" شون پن " درمراسم اسكارشركت مي كند

" شون پن" هنرپيشه تحسين شده فيلم هاي " 21 گرم " و" رودخانه اسرارآميز" براي نخستين باردرمراسم آكادمي فيلم شركت مي كند.

" شون پن "، كانديد دريافت اسكاربهترين هنرپيشه مرد سال

به گزارش خبرگزاري"مهر " به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه دليل اين امررا حمايت ازواپسين اثرش با نام " رودخانه اسرارآميز"عنوان كرد.
"پن " چندي پيش ازشركت درمراسم گلدن گلاب خودداري واعلام كرد كه ترجيح مي دهد شب مذكوررا دركناردخترش بگذراند.
اودرگذشته سه باربراي فيلمهاي " من سام هستم "،" شيرين ومحرمانه " و"راه رفتن مرد مرده " كانديد دريافت تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد شد اما ازشركت دراين مراسم سرباززد.
بازيگر43ساله دنياي سينما درسال گذشته به سبب ديدگاه  منفي اش نسبت به جنگ آمريكا وعراق جنجالهاي بسياري را بوجود آورد.
" پن " امسال براي ايفاي نقش درفيلم " رودخانه اسرارآميز" اثر" كلينت ايستوود " نامزد دريافت جايزه بهترين هنرپيشه مرد شده وازاميدهاي دريافت اين جايزه به شمارمي رود.اوچندي پيش اعلام كرد كه بي ترديد درشب طلايي اسكارشركت مي كند.

کد مطلب 55720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها