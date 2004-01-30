" شون پن " درمراسم اسكارشركت مي كند

" شون پن "، كانديد دريافت اسكاربهترين هنرپيشه مرد سال

به گزارش خبرگزاري"مهر " به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين هنرپيشه دليل اين امررا حمايت ازواپسين اثرش با نام " رودخانه اسرارآميز"عنوان كرد.

"پن " چندي پيش ازشركت درمراسم گلدن گلاب خودداري واعلام كرد كه ترجيح مي دهد شب مذكوررا دركناردخترش بگذراند.

اودرگذشته سه باربراي فيلمهاي " من سام هستم "،" شيرين ومحرمانه " و"راه رفتن مرد مرده " كانديد دريافت تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد شد اما ازشركت دراين مراسم سرباززد.

بازيگر43ساله دنياي سينما درسال گذشته به سبب ديدگاه منفي اش نسبت به جنگ آمريكا وعراق جنجالهاي بسياري را بوجود آورد.

" پن " امسال براي ايفاي نقش درفيلم " رودخانه اسرارآميز" اثر" كلينت ايستوود " نامزد دريافت جايزه بهترين هنرپيشه مرد شده وازاميدهاي دريافت اين جايزه به شمارمي رود.اوچندي پيش اعلام كرد كه بي ترديد درشب طلايي اسكارشركت مي كند.