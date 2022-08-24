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۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۰:۴۳

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

زائران حسینی بدون مدارک قانونی به مرزهای خوزستان مراجعه نکنند

زائران حسینی بدون مدارک قانونی به مرزهای خوزستان مراجعه نکنند

چذابه- نماینده ولی فقیه در خوزستان ضمن بازدید از روند آماده سازی مرز چذابه برای خدمت رسانی به زوار حسینی تاکید کرد که زائران حسینی بدون مدارک قانونی به مرزهای خوزستان مراجعه نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز چهارشنبه با حضور در مرز چذابه از روند آماده سازی مواکب و پایانه مرزی برای استقبال از زائران حسینی بازدید کرد.

وی در این بازدید با جمعی از خادمان مواکب اربعین حسینی در پایانه مرزی چذابه گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان در این بازدید از همه زائران حسینی درخواست کرد که بدون مدارک قانونی از جمله گذرنامه به مرزهای استان خوزستان مراجعه نکنند.

حجت الاسلام موسوی فرد بر ضرورت تسهیل در تردد و جابه‌جایی زائران حسینی تاکید کرد.

کد مطلب 5572208

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