به گزارش خبرنگار مهر، مهدی برادران روز چهارشنبه در حاشیه افتتاح چندین طرح صنعتی در شهرک محمودآباد قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با فعالیت مجموعه کارخانه‌های لوازم خانگی در استان قم و افتتاح کارخانه‌های دیگر در اصفهان نیاز کشور در حوزه لوازم خانگی از نظر کمی و کیفی تا حدود زیادی مرتفع شده است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بخشی از پروژه‌های صنعتی که در هفته دولت امسال مورد بهره برداری قرار می‌گیرد ابراز داشت: ۱۰۹ پروژه در حوزه صنایع لوازم‌خانگی، صنایع غذایی و سلولزی افتتاح می‌شود.

وی همچنین عنوان داشت: تکمیل و تجهیز خطوط تولید صنایع، افزایش تولید و صادرات محصولات داخلی و نیز توجه به خدمات پس از فروش از جمله اولویت‌های وزارت صمت است.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه برنامه خود در این بازدیدها، در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی استان قم حاضر شد و در جریان مشکلات و چالش‌های عرصه تولید در استان قم که از سوی تولید کنندگان مطرح شد قرار گرفت.

فعالان اقتصادی استان قم در این نشست به مشکلات عرصه تولید همانند تسهیلات بانکی، موضوعات ارزی حاصل از صادرات کالا، بخشنامه‌های محدود کننده بانک مرکزی و همچنین مشکلات مالیات تولیدکنندگان اشاره کردند.

برادران نیز در این نشست قول داد تا موارد مطرح شده را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد در این زمینه اختیارات بیشتری به استان‌ها برای حل مشکلات تولیدکنندگان داده خواهد شد.