به گزارش خبرنگار مهر، اولین روز از هفته دولت امسال در استان بوشهر با عطرافشانی گلزار شهدای بوشهر آغاز شد و در ادامه استاندار بوشهر به همراه معاونین و تعدادی از مدیران استانی با حضور در گلزار شهدای بوشهر یاد و خاطره شهیدان به خصوص شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشتند.

احمد محمدی‌زاده استاندار بوشهر در آئین عطرافشانی گلزار شهدا با بیان اینکه نهایت تلاش خود را به کار می بریم تا جلوی فساد در دستگاه‌های اجرایی گرفته شود، اظهار کرد: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استان را مأمور کرده‌ام افرادی که در ادارات موجب فساد می‌شوند را شناسایی کنند و به شدت با این افراد برخورد می‌کنیم.

آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد مسکونی در برازجان

استاندار و هیئت همراه برای افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی راهی شهرستان دشتستان شدند؛ در گام نخست با حضور استاندار و معاون عمرانی استاندار بوشهر، نماینده مردم دشتستان در مجلس، فرماندار دشتستان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در شهر برازجان آغاز شد.

همچنین اعلام شد که ۴۴۰ واحد زمین در قالب طرح ۹۶ و ۱۱۲ واحدی در دشتستان تأمین شده و در نیمه دوم امسال پروژه ۲۴۲ واحدی به بهره برداری می‌رسد.

الحاق ۷۵ هکتار به شهرک صنعتی برازجان

برنامه بعد، آغاز عملیات اجرایی الحاق ۷۵ هکتار اراضی صنعتی به شهرک صنعتی برازجان بود که در این آئین به دستور استاندار بوشهر به پاس قدردانی از واگذارکننده ۷۵ هکتار اراضی صنعتی به شهرک صنعتی برازجان به زمین زده شد.

برای تملک اراضی ذکر شده ۱۶۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و در این اراضی ۲۵۰ واحد تولیدی به مساحت دو هزار متر مربع قابل واگذاری است.

محمدی‌زاده در این آئین بابیان اینکه پرونده زمین خواران و کسانی که آنان را کمک می‌کنند برای همیشه سیاه می‌کنیم، اظهار کرد: باید با این اقدامات غیر انقلابی غیرمردمی و غیر اخلاقی برخورد کنیم و با برخی کارمندان نیز که در این زمینه به زمین خواران کمک می‌کنند برخورد می‌شود.

آغاز عملیات اجرایی پل درودگاه

نقطه عطف و درخشان‌ترین پروژه امروز آغاز عملیات اجرایی پل «درودگاه» با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال بود؛ پروژه‌ای که آرزوی دیرینه اهالی این روستای سه هزار و ۲۰۰ نفری را تحقق بخشید.

از اهمیت این پروژه همان بس که پیر و جوان، زن و مرد، همه و همه دور هم جمع شده بودند تا نظاره‌گر احیای میعادگاه نوستالژی خود باشند.

استاندار بوشهر در این آئین اظهار کرد: مردم این منطقه اتفاقات بزرگی را رقم زده‌اند و در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شاهد رشادت‌ها و شجاعت مردم بودیم و مردم از انقلاب و نظام به دفاع پرداختند.

احمد محمدی‌زاده با اشاره به اینکه امام خمینی به پشتوانه مردم انقلاب را به پیروزی رساند و یک حکومت مردمی تشکیل داد اضافه کرد: این نظام متعلق به مردم است و هر کاری را باید به کمک و همراهی مردم پیش ببریم. این کارها از جنگ سخت‌تر نیست.

وی تصریح کرد: شما مردم پیشکسوتان جهاد و شجاعت هستید و ثروت این کشور شما مردم هستید و این انقلاب و حکومت متعلق به شما است و افتخار می‌کنیم که بتوانیم نوکری شما را بکنیم.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه تفکر بسیجی می‌تواند کارهای باقی مانده از ۱۰ سال پیش را در ۴۰ روز انجام دهد، افزود: کار بزرگی در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است. وعده‌های خداوند حق است و شاهد تحقق وعده‌های خداوند هستیم.

افتتاح و آغاز ۱۶ پروژه برق رسانی

استاندار با بدرقه باشکوه مردم درودگاه به سمت آب‌پخش رفت و در روستای میان دشت، به طور نمادین، ۱۶ پروژه برق رسانی در استان بوشهر با اعتبار بیش از هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز کرد.

همچنین در این مراسم خط ۲۳۰ کیلو ولت برق میان دشت با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد.

از دهه فجر سال گذشته تا هفته دولت سال جاری دو هزار میلیارد ریال پروژه برق رسانی در بخش توزیع در استان افتتاح شده که از این میزان اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال در دشتستان بوده است.

اجرای ۲۹۰ هکتار شبکه آبیاری در شبانکاره

پروژه بعدی در دشتستان به شبانکاره اختصاص داشت؛ در آئینی با حضور استاندار و معاون عمرانی استانداری نماینده مردم دشتستان در مجلس، فرماندار دشتستان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی عملیات اجرایی ۲۹۰ هکتار شبکه آبیاری تحت فشار شبانکاره با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

وسعت اجرای این طرح ۸۷۰۰ هکتار بوده و با ۷۵ قطعه و ۶۴ بهره بردار، با ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا خواهد شد.

ایستگاه پمپاژ در دشتستان به بهره‌برداری رسید

بعد از شبانکاره نوبت به افتتاح ایستگاه پمپاژ حاج مهدی سعدآباد دشتستان رسید. این ایستگاه به عنوان قلب تپنده این طرح و تأمین کننده آب نخیلات و همچنین فشار مورد نیاز شبکه با اعتبار ۶۸۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

این طرح به وسیله ایستگاه پمپاژ نخلستان و رودخانه شاپور آبگیری می‌کند و آب را از طریق خط لوله به ایستگاه پمپاژ دوم (حاج مهدی) منتقل می‌کند.

محور دوم این پروژه، ایستگاه پمپاژ حاج مهدی است که آب منتقل شده را از طریق خط لوله‌ای ۵.۴ کیلومتری به نخیلات پایین دست می‌رساند. با عملیاتی شدن این طرح، آبیاری ۲۴۰۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان دشتستان به روش تحت فشار انجام خواهد شد.

استاندار بوشهر در این آئین گفت: امروز موضوع آب به تهدید مشترک در برخی جوامع تبدیل شده است.

احمد محمدی‌زاده بابیان اینکه در مصرف آب خانگی و کشاورزی الگوی مصرف صحیحی نداریم، افزود: اگر با همین روش آب را هدر دهیم، اگر همه خلیج فارس را هم شیرین کنیم باز هم کمبود آب خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: یکی از راه‌های مهم برای مصرف بهینه آب بهره‌مندی از آب کولر است و می‌توان با استفاده صحیح از آب کولر در مجتمع‌های مسکونی، مقادیر زیادی آب را ذخیره و استفاده کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه توسعه آب شیرین کن‌ها در دستور کار است تاکید کرد: یکی از راه‌های تأمین آب در استان توسعه آب شیرین کن‌ها است، ادامه داد: سدسازی از دیگر راه‌های تأمین آب در استان است و اجرای سد دالکی یکی از مهم‌ترین طرح‌های استان در این زمینه است ضمن اینکه در تنگ ارم، رود شور، دره گپ و دره امیری در دیلم باید زمینه برای ایجاد سدهای جدید را فراهم کنیم.

آغاز عملیات اجرایی بهسازی محور روستایی باغتاج

در ادامه نوبت به روستایی دور افتاده در بخش ارم شهرستان دشتستان رسید؛ در آئینی با حضور استاندار بوشهر و به مناسبت هفته دولت عملیات اجرایی بهسازی و روکش آسفالت روستایی باغتاج در دشتستان آغاز شد.

این پروژه به طول ۱۰ کیلومتر در روستاهای لرده، جمغاری، ناخا، باغتاج و انارستان در منطقه گیسکان در مدت دو سال و با اعتبار ۹۰ میلیارد ریال اعتبار ساخته خواهد شد.

افتتاح کلینیک و آغاز عملیات اجرایی آزمایشگاه در برازجان

آخرین پروژه‌های شهرستان دشتستان مربوط به حوزه سلامت بود؛ کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی ولایت افتتاح و عملیات اجرایی آزمایشگاه مرکزی در برازجان آغاز شد.

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی ولایت در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ متر مربع در ۳ طبقه با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان احداث شده و برای تجهیزات آن هم ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و دارای ۲۰ مطب پزشکی است.

همچنین عملیات اجرایی آزمایشگاه مرکزی زنده یاد سید هادی موسوی در برازجان آغاز شد. اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی ساخت این آزمایشگاه از سوی پدر و مادر مرحوم موسوی از خیرین شهر برازجان تأمین شده و در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع در مدت یک سال ساخته خواهد شد.

برنامه‌های روز دوم هفته دولت

فردا در دومین روز از هفته دولت شهرستان‌های دشتی و تنگستان میزبان خواهند بود؛ آغاز عملیات اجرایی هزار واحد مسکونی روستایی، سد باهوش و مرکز پرورش شترمرغ در چاه‌پیر و افتتاح ساختمان شهرداری اهرم، مخزن ۵۰۰۰ متر مرکعبی دلوار و ۲ مرکز پرورش ماهی در قفس مجموعه پروژه‌های در شهرستان تنگستان است.

همچنین افتتاح مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای چاووشی و پست ۴۰۰ دشتی به همراه آغاز عملیات اجرایی سیستم آبیاری تحت فشار شنبه، محور سد چشمه باغان و مرکز جامع سلامت روستای زیارت از جمله پروژه‌های شهرستان دشتی است.