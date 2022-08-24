به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در گفتگو با برنامه رادیویی البرز من سلام که روز چهارشنبه صورت گرفت، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، افزود: همزمان با هفته دولت امسال ۲۳۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶,۳۰۰ میلیارد تومان در استان البرز به بهره برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه‌ها برای ۲۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

عبداللهی گفت: بر این اساس در شهرستان ساوجبلاغ ۴۹ پروژه با ۸۳۰ میلیارد تومان اعتبار و اشتغال برای ۴۹۸ نفر افتتاح می‌شود.

وی افزود: باید جهادی و ویژه کار کنیم تا تحول مد نظر مقام معظم رهبری و دولت مردمی ایران قوی را رقم بزنیم.

استاندار البرز گفت: شاهد تلاش‌های رئیس جمهور محترم در عرصه‌های مختلف هستیم که تحول آفرین بوده‌اند و در اقصی نقاط کشور حضور فعال دارند تا امید را در دل مردم زنده کنند.

وی افزود: مصمم هستیم کمبودها و عقب ماندگی‌های استان را جبران کنیم و برای این منظور به یک زمان منطقی نیاز داریم.

عبداللهی با اشاره به کمبود سرانه تخت بیمارستانی در استان، گفت: مجموعاً ۲۳۰۰ تخت بیمارستانی با توجه به جمعیت کم داریم ولی از سوی دیگر بیمارستان‌های متعددی در حال ساخت است که با گره گشایی از پروژه‌های بیمارستانی بدنبال تسریع در بهره برداری از آنها هستیم.

وی افزود: ساخت یک بیمارستان ۵۰۰ تختی جنرال در استان طبق مصوبه سفر رئیس جمهور محترم به استان در دستور کار داریم.

استاندار البرز گفت: در سرانه‌های آموزشی فقیرترین استان کشور هستیم که در سفر رئیس جمهور ساخت ۱۰۰ مدرسه طی تعامل دولت و خیرین مصوب شد و برای این هدف زمین‌های مناسب جانمایی شده و با مشارکت خیرین ساخته خواهند شد.

وی افزود: رینگ شبکه آبرسانی استان از جمله برنامه‌های مهم محسوب می‌شود تا با تحقق این امر بتوانیم سهم بیشتری از سدهای مستقر در استان داشته باشیم.

استاندار البرز گفت: قرارگاه اجتماعی استان نیز راه اندازی شده و به صورت منظم جلسات آن با مصوبات عملیاتی و اجرایی برگزار می‌شود.

وی افزود: ۶۶ محله کم برخوردار استان مورد هدف هستند و برای این منظور هر هفته روزهای چهارشنبه تحت عنوان چهارشنبه‌های جهادی، میز خدمت در یکی از محله‌های هدف برپا می‌شود.

عبداللهی گفت: همچنین روزهای جمعه نیز میز خدمت در مصلاهای محله‌های هدف برپا می‌شود، بنابراین ارتباط تنگاتنگی با جامعه شکل گرفته که تاکنون منشأ اثر و خیر بوده است.

وی افزود: در حوزه توسعه اقتصادی و صادرات و ارزآوری و افزایش ظرفیت‌های تولید و صادرات نیز قرارگاه توسعه اقتصادی راه اندازی شد.

استاندار البرز گفت: قرارگاه مسکن نیز راه اندازی کرده‌ایم و درصدد هستیم در راستای ساماندهی بافت‌های فرسوده با مشارکت مردم، شهرداری‌ها و انبوه سازان اقدام کنیم.

وی افزود: برای اینکه البرز را به استان سبز در حوزه اشتغال تبدیل کنیم قرارگاه اشتغال را راه اندازی کرده‌ایم و با ایجاد ارتباط و لینک مناسب، متقاضیان اشتغال را به واحدهای تولیدی و صنعتی معرفی خواهیم کرد.

عبداللهی گفت: اکثر شهرک‌های صنعتی استان به نیروی کار نیاز دارند و باید ارتباط مؤثری بین آنها و متقاضیان اشتغال برقرار کنیم.

وی افزود: با توجه به اخذ اعتباری بالغ بر هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی، روستاهای صعب‌العبور محروم از گاز به این موهبت مجهز می‌شوند.

وی با اشاره به پیگیری‌های جدی در راستای بهره برداری از قطار شهری کرج، افزود: جلسات متعددی در این راستا برگزار شده تا موانع برطرف شود و دستاوردهای خوبی رقم خورد.

عبداللهی گفت: چند ایستگاه قطار شهری کرج آماده بهره برداری است ولی درصدد هستیم که اتصال این ایستگاه‌ها را به مترو تهران داشته باشیم.

وی افزود: برای تکمیل هر یک کیلومتر از قطار شهری با تمامی امکانات به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است بنابراین کار سنگینی را داریم.

استاندار البرز با اشاره به موضوع انتقال زندان‌های قزلحصار و رجایی شهر از استان، گفت: موافقت دولت محترم را برای این منظور کسب کرده‌ایم ولی برای تحقق این امر باید زندان در مکان دیگری ساخته شود.

وی افزود: از این رو جانمایی برای ساخت زندان‌ها صورت گرفته و مجوز فروش عرصه و اعیان زندان‌های کنونی اخذ شده است.

عبداللهی گفت: این امر را به جد دنبال می‌کنیم تا به سرانجام مطلوب و خواست مردم دست یابیم.

استاندار البرز با اشاره به اینکه کسب رضایتمندی مردم مهمترین مأموریت ما به عنوان کارگزاران نظام است، گفت: ارتباط گسترده‌ای با بطن جامعه برقرار کرده‌ایم و امید است سطح رضایتمندی مردم را افزایش دهیم و افزایش مشارکت‌های مردمی در حوزه‌های مختلف را داشته باشیم.