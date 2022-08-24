به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار مهدیزاده اظهار کرد: کاهش آبدهی چاههای البرز زنگ خطر جدی منابع تأمین آب شرب را به صدا درآورده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر ۷۹ درصد از منابع تأمین کننده نیاز آبی استان البرز را سفرههای زیرزمینی و حفر چاههای عمیق (۵۷۵ حلقه چاه) تشکیل میدهد منابعی که با برداشتهای بیرویه از آنها بشدت ضعیف و کم آب شده و یک سوم از میزان تولید آنها کاسته شده و عمق حفاری چاهها، را هم از حدود ۱۲۰ متر به بیش از ۲۷۰ متر رسانده است.
مدیرعامل آبفای البرز افزود: کاهش بارندگیها و مواجه بودن با سالها خشکسالی و ادامه دار بودن آن از یکسو و افزایش جمعیت و افزایش مصرف ونیز مصرف آب بیش از الگوی متعادل و استاندارد شرایط دشواری را پدید آورده است.
وی تصریح کرد: به طوری که در بعضی از روزهای تابستان و در اوج گرما و پیک مصرف حجم منابع تأمین، ذخیره و توزیع آب کفاف نیازهای آبی مشترکان را نداده و در بعضی از ساعات با افت فشار و گاه با قطع آب بخصوص در طبقات بالای ساختمانها روبهرو میشویم.
مهدیزاده از مشترکان درخواست کرد همچون همیشه با کاهش مصارف خود در حد ۱۰ درصد و رعایت شیوههای درست آب در هنگام استحمام و کاهش مدت زمان آن به حداکثر ۵ دقیقه، نصب سایبان، استفاده از دور کند و تنظیم شناور کولرهای آبی و… به تعادل بخشی به شبکه توزیع برای گذر از تابستان گرم یاری رسانند.
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