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۲ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۵۹

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان:

ما از حق میزبانی استفاده می‌کنیم/تیم‌های «حسینی» خوب بازی می‌کنند

ما از حق میزبانی استفاده می‌کنیم/تیم‌های «حسینی» خوب بازی می‌کنند

مسجدسلیمان - سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: خوشحالم که بعد از مدت‌ها تماشاگران ما به ورزشگاه می‌آیند و ما به صورت کامل از حق میزبانی استفاده خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با بیان اینکه امیدوارم هواداران ما نیز همدل باشند، گفت: امیدوارم هواداران به ما کمک کنند و تشویق‌هایشان انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ما باشد تا در مقابل پیکان نتیجه لازم را کسب کنیم.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان افزود: مجتبی حسینی در فوتبال ایران ثابت کرده است که تیم‌هایش فوتبال خوبی بازی می‌کنند و می‌تواند با حداقل‌ها کارهای بزرگی را انجام دهد.

مهاجری در ادامه کسب ۳ امتیاز را از تیم پیکان تهران حیاتی دانست و اظهار کرد: اگر فردا اشتباهاتمان را به حداقل برسانیم می‌توانیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم.

وی گفت: برای بازی فردا همه بازیکنانم را در اختیار دارم و از تمام ظرفیت فنی‌مان استفاده می‌کنیم.

در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های مسجدسلیمان و پیکان تهران از ساعت ۲۰ فردا در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان در برابر هم صف آرایی می‌کنند.

کد مطلب 5572284

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