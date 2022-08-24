به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری شامگاه چهارشنبه در نشست خبری پیش از بازی تیمش در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با بیان اینکه امیدوارم هواداران ما نیز همدل باشند، گفت: امیدوارم هواداران به ما کمک کنند و تشویقهایشان انگیزه مضاعفی برای بازیکنان ما باشد تا در مقابل پیکان نتیجه لازم را کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان افزود: مجتبی حسینی در فوتبال ایران ثابت کرده است که تیمهایش فوتبال خوبی بازی میکنند و میتواند با حداقلها کارهای بزرگی را انجام دهد.
مهاجری در ادامه کسب ۳ امتیاز را از تیم پیکان تهران حیاتی دانست و اظهار کرد: اگر فردا اشتباهاتمان را به حداقل برسانیم میتوانیم از شرایط میزبانی استفاده کنیم.
وی گفت: برای بازی فردا همه بازیکنانم را در اختیار دارم و از تمام ظرفیت فنیمان استفاده میکنیم.
در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور، تیمهای مسجدسلیمان و پیکان تهران از ساعت ۲۰ فردا در ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان در برابر هم صف آرایی میکنند.
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