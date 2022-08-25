۱۵۰ هزار زوج در مازندران نابارور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر میرزایی پیش ازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه رشد جمعیت مازندران بعد از گیلان از همه مناطق کشور کمتر است، افزود: برای درمان زوجین نابارور، بیمه هزینه‌های درمان را تأمین می‌کند.

وی گفت: در حال حاضر ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار زوج نابارور در استان وجود دارد و این درحالی که میزان تولد سالانه در استان ۳۵ هزار نفر است و تاکنون دو مرکز دولتی بیمارستان فاطمه زهرا (س) بابل و امام خمینی (ره) ساری برای درمان زوج‌ها فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه یک مرکز دولتی در بهشهر و دیگری در نوشهر در حال افتتاح است، افزود: همچنین طبق مصوبه ۷۰ درصد هزینه‌های درمان زوج‌ها نابارور در مراکز خصوصی پرداخت می‌شود که تا ۹۰ درصد قابل افزایش و پرداخت است.

میرزایی یادآور شد: امیدواریم با تکمیل مراکز درمان سطح پوشش و درمان زوج‌های نابارور افزایش یابد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: ۹۵۰ قلم داروهای تحت پوشش و ۳۰۰ قلم داروهای غیرتحت پوشش با افزایش قیمت روبرو شدند و با این طرح هزینه‌های ما دو برابر شد زیرا پارسال ماهانه هشت میلیارد تومان پول دارو پرداخت می‌کردیم و مردادماه امسال این میزان به ۱۷ میلیارد تومان رسید.

میرزایی تصریح کرد: گرانی داروها توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود و امروز هزینه‌های درمان و دارویی بیماران به صورت به روز پرداخت می‌شود و امسال تاکنون ۳۰۰ میلیارد تومان و سال قبل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: پارسال کل هزینه‌های درمان هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و امسال به دو هزار میلیارد تومان خواهد رسید و هزینه‌های دارویی سال قبل ۱۰۴ میلیارد تومان بود که امسال به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران مشکل در پرداخت هزینه‌های بستری را تأخیر در سند هزینه‌ها برشمرد و گفت: هزینه درمان خصوصی‌ها تا خردادماه و دولتی‌ها تا اردیبهشت ماه پرداخت شده است.

وی شمار داروخانه‌ها را ۶۳۸ واحد ذکر کرد و گفت: تاکنون برای اجرای طرح دارویاری هزار و ۴۰۰ فقره بازدید از داروخانه‌ها صورت گرفته است.