کشف و ضبط فلزیاب در پاسگاه انتظامی توره شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اتابکی اظهار کرد: یک دستگاه فلز یاب که روز گذشته به این اداره کل تحویل داده شد، توسط پاسگاه انتظامی شهر توره ضبط شده بود که بعد از گذراندن مراحل قانونی برای ضبط و نگهداری به این اداره کل تحویل داده شد.

وی افزود: سه متهم این پرنده به دستور مقام قضائی و دادسرای عمومی و انقلاب منطقه زالیان پس از تنظیم صورت‌جلسه حمل و نگهداری غیرمجاز دستگاه فلزیاب برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی شهرستان ارجاع داده شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شازند عنوان کرد: دستگاه فلزیاب کشف شده پس از گذراندن مراحل قانونی به اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تحویل داده شد.