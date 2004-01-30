روند آواربرداري در بم به كندي پيش مي رود

اسدالله ايرانمنش با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: پاكسازي منطقه از وجود 10 ميليون تن آوار به تجهيزات و امكانات زيادي نياز دارد و با توجه به نبود خودروهاي سنگين به اندازه كافي جابه جايي اين حجم از آوار كار بسيار دشواري است.

وي افزود: با توجه به اينكه بسياري از لوازم و تجهيزات و دارايي هاي افراد در زير آوارقرار دارد، آواربرداري بدون اجازه مالكين املاك تبعات حقوقي زيادي در بر خواهد داشت؛ لذا در حال حاضر ستاد هاي معين در صورت مراجعه صاحبان املاك و با كسب اجازه از افراد اقدام به آوار برداري مي كنند.

مسئول ستاد اطلاع رساني زلزله بم تامين نياز شهروندان از نظر سرويس هاي بهداشتي را به علت پراكندگي بازماندگان در سطح شهر و عدم اسكان آنها در اردوگاهها مشكل دانست و افزود: درحالتي كه افراد در سطح شهر به صورت جداگانه و انفرادي در كوچه پس كوچه هاي شهر چادري علم كردند و حاضر به اسكان در اردوگاهها نمي شوند نه تنها رفع مشكلات بهداشتي بلكه حتي در خدمت رساني به آنها نيز بسيار سخت است.

وي با بيان اينكه مشكل سرويس بهداشتي بازماندگان حادثه زمين لرزه بم از طريق نصب يك هزار و 300 عدد توالت و تعدادي دوش عمومي و سيار و بازسازي سرويس هاي بهداشتي باقي منازل مسكوني تخريب نشده تا حد زيادي رفع شده است، اظهار داشت: ستاد هاي معين هر تعداد از سرويس هاي بهداشتي كه در اختيار داشتند را در سطح شهر و در كنار چادرها نصب كردند وبراي رفع كمبودهاي احتمالي بايد تعداد ديگري ازاين تجهيزات مجددا ساخته شود.