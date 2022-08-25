سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان قزوین تنها ۱۲ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی علایی در بازدید از یک واحد تولیدی صنعت دامداری و کشاورزی که ظهر پنجشنبه در شهرستان بویین زهرا برگزار شد اظهار کرد: قزوین بنا به دلایل متعدد از جمله دلایل جغرافیایی و تاریخی ظرفیت‌های ویژه اقتصادی دارد که از جمله آنها باید به زمینه کشاورزی و صنایع وابسته اشاره کرد.

این مسئول عنوان کرد: در فضای مدیریتی جدید با توجه به دغدغه رهبر و ظرفیت موجود ارتقا دشت قزوین و بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی مورد دقت و توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این نکته که پیشرفت‌های موجود نباید ما را از توجه به نواقص بازدارد تبیین کرد: با وجود اینکه قزوین در تولید غذا برای کشور حرف برای گفتن دارد و نیز با وجود در اختیار داشتن تنها ١.٢ درصد از جغرافیای کشور ۵ درصد غذای آن را تولید می‌کند این تولید با معیارهای اقتصادی و فنی همخوانی ندارد و باید برای تغییر آن برنامه‌ریزی صورت بگیرد.

استاندار قزوین با اشاره به این موضوع که بخش کشاورزی حدود ۸۸ درصد آب استان را مصرف می‌کند گفت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص استان تنها ۱۲ درصد است و باید بهره وری از آب را در این زمینه با توجه به محدودیت‌ها به حداکثر برسانیم.

وی تاکید کرد: در این میان باید از واحدهایی که راندمان بهره‌وری از آب را افزایش می‌دهند و میزان تولید نیز توسط فعالیت آنها کیفیت بهتری پیدا می‌کند مورد توجه و حمایت قرار گیرند.

استاندار قزوین در خاتمه ابراز کرد: ایده اصلی ما برای مدیریت این موضوع بازار آب در استان قزوین است تا به وسیله آن بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی اضافه کرد: همه فعالان که قزوین را برای فعال اقتصادی انتخاب کرده‌اند باید بدانند که مجموعه مدیریتی استان در کنار آنها قرار دارد.