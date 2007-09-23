ملی پوشان دوچرخه سواری فردا عازم اشتوتگارت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم با ترکیب حسین عسگری، سید مصطفی سید رضایی، مهدی فریدی و مهدی سهرابی در رده سنی بزرگسالان( بالای 23 سال ) و حسین علیزاده، فرشاد صالحیان ، محمد رجبلو و حسین ناطقی در بخش جوانان رده سنی زیر 23 سال به این مسابقات می روند.

این تیم که برای دومین بار درتاریخ کشورمان عازم رقابتهای جهانی رشته جاده در اشتوتگارت آلمان می شود مسابقه خود را از روز چهارشنبه با برگزاری مسابقه تایم تریل جوانان به مسافت 35 کیلومتر آغاز می کند. تیم بزرگسالان نیز مسابقه تایم تریل انفرادی جاده را به مسافت 50 کیلومتر در روز پنجشنبه پی خواهد گرفت.

روز شنبه مسابقه استقامت جاده جوانان به مسافت 180 کیلومتر و روز یکشنبه هم مسابقه رده سنی بزرگسالان در همین رشته به مسافت 270 کیلومتر برگزار خواهد شد.