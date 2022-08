جایگاه HIS در نظام سلامت کشور/ اهمیت سیستم اطلاعات بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS) به معنای پیاده سازی یکپارچه تولید اطلاعات لازم برای مدیریت تمامی فعالیت‌های مربوط به سلامت، از قبیل برنامه‌ریزی، نظارت، هماهنگی و تصمیم‌گیری است. همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های بیمارستان در سطوح کاربردی، تاکتیکی و استراتژیک را برای بیمارستان فراهم می‌کند.

وظیفه اصلی HIS، جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات به صورت یکپارچه با استفاده از رایانه و وسایل ارتباطی است.

هدف از HIS، استقرار یک سیستم پردازش، بازیابی و ارتباط دادن مراقبت بیمار و اطلاعات اداری برای تمامی فعالیت‌های مربوط به بیمارستان است.

در یک سیستم اطلاعات بیمارستانی، داده‌ها به صورت منسجم در پایگاه داده‌ها ذخیره می‌شوند.

سپس در دسترس کاربران مجاز، در محل و در زمانی که داده‌ها مورد نیاز است و در فرمتی که با نیازهای خاص کاربر منطبق باشد، قرار داده می‌شوند.

اهداف HIS یکپارچه

استفاده مؤثرتر از منابع محدودی که برای مراقبت از بیمار در دسترس هستند.

بهبود کیفیت خدمت رسانی به بیمار

پشتیبانی از تحقیق در زمینه‌های آماری از جمله درمان بیماری‌ها، مصرف داروها و …

پشتیبانی از آموزش

حفظ سوابق مراجعه بیمار و بازیابی سریع سوابق بیمار در صورت لزوم

پشتیبانی و به روز رسانی یکپارچه سیستم برای مراکز تحت پوشش

یکپارچه سازی فرمت ورود اطلاعات به نرم افزار و فرمت گزارش‌ها

سید علی دهقان منشادی رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) با اشاره به تصمیم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مبنی بر یکسان‌سازی سیستم HIS بیمارستان‌ها، گفت: قرارگاه ستاد اصلی پروژه HIS متشکل از کارشناسان و مدیریت IT برای آموزش و تحلیل نرم‌افزار مستقر شده است و ما در فاز تأمین تجهیزات و آموزش کاربران هستیم.

وی با عنوان این مطلب که بسیاری از اشکالات کار حین اجرای نسخه آزمایشی نرم‌افزار نمایان خواهد شد، افزود: نقطه نظرات رؤسا و اساتید بخش‌ها در شناسایی و رفع چالش‌های موجود بسیار کارگشا است. در ادامه مسیر هم با تشکیل تیم نظارتی و حمایتی با هدف رفع نواقص و نارسایی‌هایی احتمالی پس از راه‌اندازی نرم‌افزار در کنار اساتید و همکاران مجتمع خواهیم بود.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، هر تغییر جدید را فرصتی تازه برای مجموعه قلمداد کرد و گفت: یکی از امتیازات مهم نرم‌افزار جدید این است که بر مبنای سنجه‌های اعتباربخشی است و در عین‌حال قابلیت پشتیبانی سامانه‌های دیگر مجتمع را نیز دارد.

وی به مهم‌ترین اقدامات انجام شده در بحث ایمن‌سازی ساختمان‌ها همچون تخلیه پله‌های خروج اضطراری، قراردادهای مربوط به سامانه اعلام و اطفای حریق، نصب محفظه کلید درب‌های منتهی به پله‌های فرار و همچنین بررسی سنجه‌های اعتباربخشی در جلسات هفتگی تیم رهبری و مدیریت مجتمع پرداخت.

نوید مقدم سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) ، با ارائه گزارشی از روند پیشرفت پروژه HIS جدید مجتمع در راستای یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌های اطلاعاتی بیمارستان‌های دانشگاه از این اقدام به عنوان انقلابی در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی بیمارستانی یاد کرد و افزود: در بحث سخت افزار باید تعدادی کامپیوتر و سرور سنگین که لازمه این کار است را از همین ابتدا به زیرساخت‌های موجود مجتمع اضافه کنیم. در حوزه نرم‌افزار هم احصای فرآیندهای اختصاصی مجتمع در نسخه‌ای که قرار است اول مهر فعال شود را خواهانیم. برنامه‌های آموزشی هم برای نیروهای اداری و پشتیبانی و هم برای اساتید و فراگیران از هفته آتی آغاز خواهد شد.

محمد خاتمی رئیس بخش پیوند کلیه مجتمع بر موضوع امکان الکترونیکی شدن پرونده‌های پزشکی در HIS جدید تاکید کرد.

نصیر طوسی فوق تخصص بیماری‌های گوارش هم تصریح کرد: بسیار مهم است از همین آغاز رجیستری به‌عنوان یکی از رسالت‌های مهم HIS جدید در نظر گرفته شود.

آرش سیفی رئیس بخش عفونی از امکان پکس داخلی و دسترسی به پرونده‌های قبلی بیماران را یکی از امتیازات نرم‌افزار شفا خواند و گفت: بااین‌همه مسئله تحت وب نبودن این نرم‌افزار یک ایراد مهم است که سیستم را با کندی روبه‌رو می‌کند.

علی جعفریان رئیس پیوند کبد، تحت وب نبودن HIS جدید را با پرونده الکترونیک در منافات دانست و از اینکه تمام سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی کشور مبتنی بر یک نرم‌افزار شود ابراز نگرانی کرد.

زینعلی زاده رئیس بخش جراحی اعصاب، با تاکید بر موضوع رجیستری گفت: پژوهش بدون رجیستری امکان‌پذیر نیست و باید از همین ابتدای کار نرم‌افزار جدید به آن فکر کنیم.

مرتضی دارایی مسئول امور فراگیران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، اهمیت پوشش حرفه‌ای در مراکز درمانی را موضوعی جهانی دانست و گفت: این مسئله فقط مختص کشور ایران نیست و هم از منظر کنترل عفونت و هم شأن انسانی جزئی از رفتار حرفه‌ای کادر پزشکی و غیرپزشکی بیمارستان‌ها است که باید آن را جدی بگیریم.