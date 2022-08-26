دولت عزمی جدی برای رفع مشکل آب در استان بوشهر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح جمعه در آئین آغاز عملیات احداث آبشیرینکن ۷۰ هزار متر مکعبی بوشهر با بیان اینکه موضوع آب، اصلیترین موضوع کشور است اظهار داشت: دولت تمرکز خاصی برای رفع مشکل آب شرب استان بوشهر در برنامه دارد.
استاندار بوشهر افزود: در استان بوشهر همه اقدامات هم راستا و در کنار هم انجام میشود تا مشکل دیرینه کمبود آب در این استان، ساماندهی و رفع شود.
وی گفت: مهار روان آبها، ساخت سد، تصفیه پسابهای شهری، اجرا طرح آبخیزداری ساخت آبشیرینکن و حتی جمعآوری آب کولرها برای مصارف غیر شرب را به موازات هم پیش میبریم.
استاندار بوشهر اضافه کرد: در سال گذشته همزمان با سفر رئیس جمهور، رئیس سازمان انرژی اتمی پیشنهاد ساخت آبشیرینکن برای بوشهر ارائه کرد در حالی که در این بخش وظیفه ذاتی ندارد.
محمدیزاده بیان کرد: این نوع نگاه رئیس سازمان انرژی اتمی برگرفته از تفکر جهادی و برخواسته از تفکر دوران دفاع مقدس است.
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