مردمی بودن استراتژی دولت است/ همه در جهاد تبیین مسئولیت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی امروز جمعه در شورای اداری و شورای اطلاع رسانی لرستان در سخنانی با اشاره به برگزاری ۳۱ سفر استانی از سوی دولت مردمی سیزدهم اظهار داشت: امروز تمامی دولتمردان در تمامی استان‌های کشور حضور دارند تا نگاه راهبردی و گفتمانی دولت که مردمی بودن و توجه به بدنه اجتماعی مردم در تمامی نقاط کشور بوده، تحقق پیدا کند.

لزوم اقدام جهادی و جهاد تبیین

وی با بیان اینکه دولتمردان هم شنونده نکات و مسائل مشکلات مردم و هم انتقال دهنده گزارش عملکرد دولت به صاحبان اصلی کشور یعنی مردم در آستانه یک سالگی دولت هستند عنوان کرد: در سال‌های اخیر تمرکز دشمن به خاطر ضربه زدن به نظام و مردم کشور در حوزه اقتصاد بوده است.

سخنگوی دولت در ادامه با بیان اینکه این حجم از فشار را هم بعد از انقلاب و هم در هفت تا هشت سال اخیر تشدید کرده اند گفت: از روش‌های مختلف استفاده کرده اند، آنها دلسوز مردم ایران نیستند و اگر بودند هرگز تحریم نمی‌کردند.

دشمنان همواره به دنبال تغییر و وارونه جلوه دادن حقیقت هستند جهرمی با تاکید بر اینکه ابزار مکملی را دشمن و دنیای استکبار به کار گرفت وقتی دید که تحریم‌های گسترده اقتصادی نمی‌تواند ایران اسلامی، ایران مقاوم و مردم این سرزمین را از پای بی اندازد گفت: این ابزار، ابزار رسانه، عملیات روانی، تخریب افکار عمومی و… است.

وی با تاکید بر اینکه همیشه این امر از سوی دشمنان وجود داشته است، دشمنان همواره به دنبال تغییر و وارونه جلوه دادن حقیقت هستند بیان داشت: در چنین شرایطی پاسخ، دفاع و اقدام ما هم باید در دو حوزه اقدام جهادی در حل مسائل اقتصادی، توسعه و پیشرفت، عمران و آبادانی کشور و هم جهاد تبیین باید باشد.

مردمی بودن استراتژی و راهبرد دولت است

سخنگوی دولت با بیان اینکه دلیل تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری نیز به همین دلیل است و هیچ یک از این دو، بدون دیگری موفق نخواهند بود ادامه داد: در این راستا دولت سیزدهم راهبرد لازم را برای پیشبرد دو حوزه اقدام جهادی و جهاد تبیین داشته است.

جهرمی با تاکید بر اینکه راهبرد این دولت برای پیشبرد این دو مسئله مبتنی بر همان گفتمان دولت است تصریح کرد: دولت معتقد است که اگر گفتمان حاکم بر این دولت، گفتمان مردم سالاری، مردمی بودن و مردم گرایی است، راهبرد اصلی حل تمام مشکلات هم بازگشت به همان گفتمان و بهره برداری از همان گفتمان است.

وی بیان داشت: مردمی بودن در این دولت تنها یک گفتمان نیست، بلکه یک استراتژی، راهبرد و مسیر حل مشکل است.

سخنگوی دولت در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه یک نگاه و راهبردی، کلید حل مشکلات کشور را در خارج از مرزهای کشور جست و جو می‌کند، معتقد به برون زا بودن بودن موضوعات است تصریح کرد: می‌گفتند که میزی آنجا هست که اگر مذاکره انجام شود، مشکل آب هم حل می‌شود، چرخ کار خانه هم می چرخد، در همه عرصه‌ها زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، این نگاه، زیرساخت‌ها و ابزارهای فرهنگی بیرون را مبنا قرار دادند.

رسانه دولتی، رسانه آزاد و مردمی نیست

جهرمی ادامه داد: نگاه مقابل، که نگاه حاکم بر این دولت است، می‌گوید که هرگز نمی‌توان به پای دیگری تکیه کرد، نگاه باید درون زا و برون نگر باشد، جوشش از درون بر می‌خیزد، در عین استفاده از ظرفیت‌های بیرون، اما نگاه باید درون زا باشد، باید به داشته‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود تکیه کرد.

حاکمیت مکلف به حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه‌های مختلف از جمله رسانه هست وی بیان داشت: اصلی ترین دارایی هر کشور، مردم آن کشور است، مبتنی بر نگاه درون زا نگر بودن حاکمیت، مردم کلید حل مشکلات و مسائل می‌شوند، مردم محور اقدامات دولت می‌شوند، در حوزه تبیین و جهاد نیز همین است، مردم باید به مدیریت میدان تبیین و جهاد برگردند، مسیری که متأسفانه تخریب شده است.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه اعتقادی به حاکمیتی کردن امور از جمله رسانه ندارم، گفت: حاکمیت مکلف به حمایت، هدایت و نظارت بر حوزه‌های مختلف از جمله رسانه هست، اما تکیه گاه کجاست؟ مبنا را باید کجا قرار دهیم؟ رسانه‌ای که بخواهد دولتی باشد و تکیه گاه اصلی آن دولت باشد و دولتی اداره شود، آن رسانه، آزاد و مردمی نخواهد شد.

همه در جهاد تبیین مسئولیت داریم

جهرمی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با راهبرد و نگاه مردمی، مشکلات متعددی پشت سر گذاشته شد، همان گونه که راهبرد اشتباه قبلی مشکلات متعددی برای ما ایجاد کرد، با قرار دادن همه تخم مرغ‌ها در یک سبد نه نفت ما را درست خریدند، نه پول ناشی از فروش نفت ما را به ما برگرداندند، نه مطالبات ما را درست دادند و نه حتی واکسن کرونا به ما دادند، افزود: نتیجه این امر این شد که تراز تجاری ما منفی شد، کشوری که صادر کننده نفت و فرآورده‌های نفتی بود، به وارد کننده تبدیل شد، واردات ما از صادرات ما پیشی گرفت، نتیجه این امر هم این شد که میانگین رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ به صفر رسید، تورم ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ ما به ۶۰ درصد رسید، حجم نقدینگی موجود در کشور در این بازه زمانی چهار هزار میلیارد تومان شد.

دو برابر شدن فروش نفت و محصولات نفتی وی ادامه داد: شرایط ناشی از نگاه برون زا با نگاه درون زا و تکیه کردن به مردم در طول یک سال گذشته تبدیل به رشد اقتصادی حدود پنج درصدی، تراز تجارت خارجی مثبت، وصول مطالبات نفتی، دو برابر شدن فروش نفت و محصولات نفتی، شروع و بازگشت اعتماد مردم و… شده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه با نگاه تکیه به مردم و ظرفیت‌های مردمی و برگرداندن دولت به جایگاه اصلی خود یعنی هدایت، حمایت و نظارت در همه حوزه‌ها، اقدامات ما به ریلی اصلی بر می‌گردد که خوشبختانه موفقیت‌هایی هم در این یک سال حاصل شده است و باید این امر استمرار داشته باشد افزود: مسئولیت جهاد تبیین فقط بر عهده اصحاب رسانه نیست، تک تک ما مکلف هستیم که کمک کنیم حقایق را روشن کنیم.