جوابیه فدراسیون ورزش دانشجویی و توضیحات گروه ورزشی مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی این فدراسیون در جوابیه خود آورده است : احتراما ضمن تشکر از مساعدت های صمیمانه همکاران محترم در سرویس ورزشی، در مورد خبر مورخه 27/5/1386 تحت عنوان« اعزام تیم ژیمناستیک به یونیورسیاد و ابهام در انتخاب نفرات/ ضعف ریشه دار ورزش دانشجویی» منعکس شده، به اطلاع برسانیم که این خبر نه تنها بر پایه اطلاعات ناصحیح و کاملا اشتباه تهیه شده، بلکه به نظر می رسد در تهیه این خبر نوعی شیطنت و برنامه ریزی قبلی دخیل بوده است.

در قسمتی از این خبر آمده است: "اعزام تیم دو نفره ژیمناستیک حاکی از برخی مناسبات پشت پرده ... دارد" کلی گویی و نپرداختن به جزئیات و نوشتن بر اساس آنچه تصور می کند، فقط تشویش افکارعمومی است. با مروری بر اخبار سایر خبرگزاری ها و از جمله خبرگزاری مهر این موضوع کاملا از قبل تصریح شده بود که اعزام ورزشکاران در دو رشته شمشیربازی و ژیمناستیک مشروط به قبول کلیه مراحل اجرایی از سوی فدراسیون مربوطه می باشد و فدراسیون ورزشهای دانشگاهی، فقط شرایط حضور این ورزشکاران در یونیورسیاد جهانی را فراهم می نماید. در این بین، فدراسیون شمشیربازی بعد از بررسی های لازم از اعزام تیم خودداری کرد و فدراسیون ژیمناستیک راسا اردوهای انتخابی و تدارکاتی را برگزار نمود و نهایتا 4 نفر را جهت اعزام معرفی کرد.

در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: آقای شریف یاوری که البته به خاطر مشکلات خروجی، اعزام نشد سرپرست نبود بلکه مربی بود. در ادامه گفته شده که یاوری بدون تجربه حضور در رویدادهای بین المللی ..."، بالاخره باید مشخص شود که این تجربه چگونه به دست می آید؟ باید مربیان ما از جایی شروع کنند و رویدادها را ببینند و تجربه کسب کنند تا انگ بی تجربگی که به آن اشاره شد از آنها رفع شود.

در جای دیگر نویسنده محترم که انگار از تهران، تمامی زوایای سالن ژیمناستیک دانشگاه تام ماسات در تایلند را می دیده به "سردرگمی ورشکاران ایران، ناشی از نبود سرپرست برای حضور بر روی وسایل و استهزای تماشاگران، اشاره نموده است" در حالیکه در تمامی مراحل، حتی تمرین این تیم، دکتر بهروز برجسته که کاملا به زبان انگلیسی مسلط است و حتی خود، داور و مربی بین المللی ژیمناستیک و مدرس این رشته و قهرمان اسبق ژیمناستیک بوده ، به همراه ورزشکاران بوده است، نه تنها هیچ مشکلی متوجه ژیمناست ها نبوده بلکه با درایت دکتر برجسته امورات به خوبی پیش می رفته، حتما قبول دارید که ایشان لااقل دهها رویداد بین المللی حضور داشته و تجربه کافی دارد!!

در جایی دیگر آمده است"فدراسیون و در راس آن مهدی طالب پور باید در مورد اتفاقاتی که برای ورزشکاران ژیمناست اعزامی به یونیورسیاد اتفاق افتاده، در برابر افکار عمومی پاسخگو باشد... و نفرات اعزامی به مسابقات می بایست برای کشورمان کسب اعتبار می کردند. ولی اتفاقاتی که برای ژیمناستیک رقم خورد اعتبار و جایگاه گذشته ورزش دانشجویی را خدشه دار کرد."

حال سئوالی مطرح است. افکار عمومی که نویسنده خود را مدعی العموم آن می پندارد چه سئوالی دارد که فدراسیون و در راس آن مهدی طالب پور باید پاسخگو باشد؟ مگر نه اینکه به خاطر دیدگاه اعزام به شرط مدال در ورزش مادر و پایه ژیمناستیک، این رشته تا کنون در سطح آسیا حتی یک مدال برنز در یک وسیله هم ندارد!!

دکترطالب پور به عنوان متخصص مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی در اقدامی کارشناسانه راه را برای حضور تیم ژیمناستیک به یونیورسیاد بیست و چهارم باز کرد تا اینکه شعار حمایت از ورزشهای پایه، تحقق عملی یابد. همه کارشناسان می دانند که انتظار مدال ژیمناستیک به نام یونیورسیاد، با حضور تیم هایی مثل چین، ژاپن، آمریکا، روسیه، اکراین، ارمنستان، ایتالیا و ... کاملا بی مورد است. اما این نقد که اطلاعات نادرستی را اشاعه می دهد فقط چانه زنی برای اعزام سرپرست تیم بوده تا نتیجه و بیشتر به سهم خواهی شباهت دارد تا نقد منصفانه.

در ادامه گفته شده که "وحید ایزد فر حتی در صورت مصدومیت نیز قادر به کسب رتبه ای بهتر از دیگر ملی پوشان کشورمان نبود" آیا نویسنده با عوالم غیبی و پیشگویی ها رابطه ای دارد؟!! این فقط نظر شخصی نویسنده است.

به عنوان مثال همین نویسنده پیشگو که در ارسال نقد عجله کرد ندانست که تیم جودوی ما در یونیورسیاد 2 نقره و تیم دوومیدانی هم یک طلا کسب کردند چرا که در قسمت انتهایی این نقد آورده است که " شاید اگر 3 مدال طلا، یک نقره و 2 مدال برنز تکواندو که آن هم به واسطه درخشش تکواندو کاران نبود مسئولان فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی برای دفاع از عملکرد خود در این دوره از مسابقات هیچ توجیهی نداشتند و ضعف ریشه دار ورزش دانشجویی بش از پیش مشخص می شد."

شاید پنداشته اند که رتبه ایران هر چه بالاتر باشد بهتر است. مثلا رتبه 50 بهتر از 13 است. ورزش دانشجویی در این دوره افتخاراتی کسب کرد که هر ایرانی به جز نویسنده آن مقاله، به آن می بالد. برای نخستین بار 3 طلا در تکواندو به دست آمد، برای نخستین بار در تاریخ دو و میدانی بزرگسالان کشور با حضور مدعیان، یک طلای ارزشمند 800 متر و سهمیه A المپیک به دست آمد. رکورد احسان مهاجر شجاعی، ملی پوش ارزنده کشورمان در این مسابقات یک ثانیه بهبود بخشیده شد. برای اولین بار تیم دو و میدانی ما در رده بندی یونیورسیاد جای گرفت؛ برای اولین بار تیم جودوی ما 2 مدال برنز گرفت و مقام هشتم مردان را کسب کرد و برای اولین بار بعد از کسب این همه افتخار، توسط خبرگزاری مهر به کم کاری متهم شدیم.

به قول سهراب ، چشم ها را باید شست، طور دیگر باید دید. سئوالی در ذهن من نقش بسته که نویسنده مطلب از این انتقاد چه منظوری در سر داشته است؟ و اصولا چرا برای انعکاس این مطلب خبرگزاری مهر را به عنوان ابزار استفاده نموده است؟ چرا عده ای می خواهند با انتقادهای بی دلیل، کم نظیرترین افتخارات کسب شده توسط شیر بچه های ایران در تاریخ 24 دوره یونیورسیاد را کمرنگ جلوه داده و کام ملت شریف ما را با انتقادهای بیجا تلخ نمایند.؟؟

توضیحات گروه ورزشی خبرگزاری مهر:

گروه ورزشی خبرگزاری مهر ضمن انتشار جوابیه فدراسیون ژیمناستیک، اشاره به برخی نکات در این جوابیه را خالی از لطف نمی داند. امید است با انتشاراین جوابیه به شعارصداقت و امانتداری خود همچنان وفادار مانده باشیم. اما توضیحات گروه ورزشی مهر:



1- اینکه جوابیه فدراسیون ژیمناستیک پس از نزدیک به یک ماه به گروه ورزشی مهر رسید نشان می دهد که روابط عمومی فدراسیون ورزش دانشجویی از چه پویایی و سرعت عملی برخوردار است و تا چه حد نسبت به اخبار و رویدادهای پیرامون خود حساسیت و دقت نظر دارد که پس از یک ماه به یک گزارش واکنش نشان می دهد!



2- خوشحالیم از اینکه هیچیک ازموارد اشاره شده درجوابیه، ناقض انتقادات و اشکالات مطرح شده نیست و اتفاقاتی بوده که قبل و در جریان اعزام تیم دانشجویان رخ داده و اینکه چرا روابط عمومی آن فدراسیون قصد دارد افشای اینگونه اخبار پشت پرده فدراسیون را "شیطنت و برنامه ریزی شده " قلمداد کند، شاید دلیلی برای سرپوش گذاشتن بر برخی اتفاقات واقعی باشد.

3- هنوزهم با قاطعیت معتقد به کم کاری فدراسیون ورزش دانشجویی هستیم چرا که حوزه فعالیت فدراسیونی به گستردگی نزدیک به 4 میلیون دانشجو نباید به رویدادهایی محدود شود که هر چهار سال تنها یک بار برگزار می شود و در طول سال های دیگر ورزش دانشجویی تعطیل است!!

4- اقدام کارشناسانه دکتر طالب پور در باز شدن راه اعزام تیم ژیمناستیک به یونیورسیاد جهانی که روابط عمومی فدراسیون از آن در حد یک " فتح الفتوح" یاد می کند نه تنها نقطه قوتی برای این فدراسیون به شمار نمی رود که آبروریزی که در حین برگزاری مسابقات برای ژیمناستیک کاران کشورمان رخ داد نشان می دهد این تصمیم تا چه اندازه نسنجیده و غیرکارشناسانه بوده است. همانطور که در اعزام نشدن والیبال و فوتبال به یونیورسیاد دانشجویان شاهد تنگ نظری و کج سلیقگی های بسیاری بودیم .

پرواضح است که ایران هرگز جایگاه و موقعیت در خوری در ژیمناستیک نداشته واعزام تیمی که می دانیم دستاوردی دریونیورسیاد جهانی نخواهد داشت، اصرار بی دلیل است هرچند نویسنده با بیان این حقیقت که خود روابط عمومی فدراسیون نیز بر آن صحه گذاشته به سهم خواهی از فدراسیون متهم شده است. آیا براستی بیان واقعیت ها و روشن ساختن ذهن افکارعمومی از آنچه در ورزش کشور رخ می دهد اشاعه اطلاعات نادرست و سهم خواهی است.



5- گروه ورزشی مهر با حمایت قاطع از نویسنده و خبرنگار خود اعلام می دارد طرح اینگونه حقایق از طرف نویسنده ای که سالهاست درعرصه مطبوعات کشور قلمفرسایی می کند یک وظیفه دینی و ملی است وهرگز به خاطر مکدر شدن اوقات آقایان فدراسیون نشین بدنبال پنهان کردن حقایق نبوده و نخواهد بود . بیان این حقایق از سوی هر نویسنده مستقل و صادقی اظهرمن الشمس است و نیاز به عوالم غیبی و پیشگویی ندارد که روابط عمومی آن فدراسیون نویسنده این مطلب را با آن مرتبط دانسته است.

6- شاید تصورکنید نتایج کاروان ایران دریونیورسیاد جهانی بتواند از ضرب تمام انتقادات و کم کاریها علیه آن مجموعه بکاهد ولی نباید فراموش کرد که تمام نفراتی که در یونیورسیاد تایلند موفق به کسب مدال شدند، چهره های سرشناس تیم های ملی تکواندو ، جودو و دوومیدانی هستند که حاضر و آماده در اختیار فدراسیون ورزش دانشجویی قرار گرفته اند و این فدراسیون حتی نمی تواند ذره ای خود را در قهرمانی این نفرات سهیم بداند چرا که فدراسیون تنها نقش اعزام این نفرات را برعهده داشته است و بس. خوشحال می شویم اگر روابط عمومی فدراسیون ورزش دانشجویی نام یک ورزشکار را که با زحمات این فدراسیون پرورش یافته و در یونیورسیاد بر سکوی قهرمانی ایستاده است را در اختیار افکار عمومی قرار دهد تا حداقل این خبرگزاری برای اولین بار بعد از کسب این همه افتخار فدراسیون ورزش دانشجویی را متهم به کم کاری نکند. این در حالیست که اکثر کشورهای شرکت کننده در مسابقات یونیورسیاد، با تیم های آماتور و نفرات غیر حرفه ای خود حضور پیدا می کنند اما ما تمامی داشته های ورزشی خود در رده ملی را به عنوان دانشجو به این مسابقات اعزام می کنیم و اگر فدراسیونها اجازه ندهند ملی پوشان بیایند، مثل تیم های والیبال و فوتبال از اعزام آنها جلوگیری می کنیم.



7- بله درست نوشته اید ؛ "چشمها را باید شست و حقایق را باید" هرچند خیلی ها زمانی که موقعیت و جایگاه خود را در خطرمی بینند به هر ترتیبی که شده نمی خواهند حقایق بازگو شود و ترجیح می دهند سر خود را مثل کبک زیر برف کنند تا دیگران آنها را نبینند درحالیکه هنوز وجدان های بیدار و چشم های ناظری هستند که بدور از هرگونه آلودگی برای اطلاع رسانی شفاف و باصداقت و بیداری مردم قلم می زنند و ترسی از تهمت ها و تهدیدها ندارد.

درپایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که مسئولان محترم فدراسیون ورزش های دانشجویی برای قرار گرفتن در جریان عملکردشان و وضعیت ورزش دانشگاه ها به میان دانشجویان بروند و پای درددلشان بنشینند تا ببینند دانشجویی که چهار سال از عمرش را در دانشگاه صرف می کند بجز دو یا چهار واحد که بیشتر جنبه کسب نمره دارد، چیز دیگری به نام ورزش را می شناسد یانه؟ اما همین ورزش دانشجویی که محتویاتش مشخص است در یونیورسیادها به لطف درخشش ملی پوشان رشته های مختلف جایگاه سیزدهم را بدست می آورد که پرواضح است این یک جایگاه مجازی به لطف زحمت و کوشش و همت دیگران است و نمی تواند ارزیابی مناسبی برای فدراسیونی باشد که ورزش و مقام را از دیگران طلب می کند.