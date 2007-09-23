هیئت آژانس فردا در خصوص P1 و P2 با تهران مذاکره می کند

یک مقام آگاه اعلام کرد فردا یکی از مدیران آژانس به همراه یک کارشناس فنی برای مذاکرات 4 روزه در چارچوب مدالیته جدید و با هدف روشن شدن موضوعات مربوط به دستگاه های سانتریفیوژ P1 و P2 به تهران می آیند.

یک مقام آگاه در آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اعلام این خبر توضیح داد : در توافقنامه‌ ایران و آژانس که در21 تیرماه میان اولی هاینونن، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور پادمان‌ها و جواد وعیدی معاون امنیت بین‌الملل دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در در تهران تصویب شد ، مقرر شده است که دو طرف دوم و سوم مهرماه (24 و 25 سپتامبر) گامهایی اساسی برای حل موضوع دستگاه های سانتریفیوژ P1 و P2 بردارند.



هیئت دو نفره آژانس طبق برنامه مذاکرات خود را با طرف ایرانی چهارم و پنجم مهر ماه ( سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری) نیز ادامه خواهد داد .