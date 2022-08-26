الحاق ۳۰۰ هکتار به شهرک صنعتی ورامین اشتغال خوبی را به همراه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ورامین که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت اظهار داشت: نگاه امام راحل به وقوع انقلاب اسلامی این بود که ایران باید اسلامی گردد و تشکیل نظام اسلامی پس از وقوع انقلاب با همه پرسی گواه بر این موضوع بود

وی افزود: تشکیل دولت اسلامی مقدمه جامعه اسلامی است و تمدن نوین اسلامی در این موضوع بسیار اثر گذار است.

درویشی با اشاره به هفته دولت بیان داشت: هدف گذاری اصلی و راهبری اصلی انقلاب اسلامی توسط امامین انقلاب ترسیم شده است و نباید از این مسیر خارج شویم و البته هنوز با تحقق مرحله دولت اسلامی فاصله داریم.

فرماندار ویژه ورامین ادامه داد: سفرهای استانی این دولت یکی از خواسته‌ها و شاخصه‌های مد نظر مقام معظم رهبری در خصوص مردمی بودن دولت‌ها است و دولت‌ها موظف هستند خواسته‌ها و درد دل‌های بحق مردم را گوش کنند.

وی اتخاذ سبک زندگی اسلامی و ساده زیستی مسئولین را یکی از شاخصه‌های مد نظر مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: شفافیت ایجاد شده در بحث پرداخت حقوق‌ها باعث شد حقوق‌های نجومی از بین برود و حرکت انقلابی و جهادی باعث شد تهدیدها تبدیل به فرصت شوند.

درویشی با اشاره به مشکلات تحریم‌های موجود توسط دشمن گفت: زمانی آب آشامیدنی مردم به تحریم‌ها گره خورده بود اما این دولت با تبدیل روحیه یاس و ناامیدی به امید افزایی باعث شد که مردم این مشکلات را کمتر حس کنند.

وی افزود: با تدبیر مناسب این دولت در خصوص وارد کردن واکسن کرونا مرگ‌های ناشی از کرونا به حداقل رسید و امروز ایران اسلامی جز شش کشور برتر مهار کرونا شده است.

فرماندار ویژه شهرستان ورامین با اشاره به دستاوردهای دیپلماسی اظهار داشت: امروز مردم پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی در حال جمع آوری هیزم هستند بخاطر اینکه گاز این کشورها تهدید به بسته شدن هستند این گونه شده اند اما این کشور چهل و سه سال دچار مشکل دار تحریم‌ها شده است و روی پای خود ایستاده است و کشور روسیه با چنان قدرت و ثروت خود الگوی برون رفت خود از تحریم‌ها را ایران معرفی می‌کند.

وی حل مشکل معیشت مردم را از اهداف اصلی دولت عنوان کرد و بیان داشت: دولت تمامی تمرکز خود را بر روی حل مشکل معیشت گذاشته است و طرح‌های خوبی در دست اقدام است که اگر به نتیجه برسد قطعاً این مشکلات به حداقل خود خواهد رسید.

وی با تقدیر از نگاه ویژه ریاست محترم جمهوری به این منطقه اظهار داشت: سفر ریاست جمهوری به ورامین در حد استانی صورت گرفت و نتایج بسیار خوبی داشت و ارتقای ساختار سیاسی و تبدیل شدن فرمانداری ویژه یک قدم اساسی برای تحقق خواسته‌های بحق این مردم بود که موضوع مترو به دستور ریاست جمهوری محقق شد و همزمان کارهای عمرانی آن نیز در حال انجام است.

فرماندار ویژه شهرستان ورامین افزود: سیصد میلیارد برای ساخت بیمارستان جدید مفتح، حل مشکلات آبی روستایی و شهری، راه اندازی پروژه‌های راکد، افزودن سیصد هکتار به شهرک صنعتی سالاریه برای ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و انشاالله خبرهای خوب دیگری در حال شکل گرفتن است که اینها همگی برای مردم این خطه ولایت مدار است.