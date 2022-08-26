به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد صالحی پیش از ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی که در محل دفتر وی برگزار شد، بیان کرد: دولت سیزدهم مصمم به حل مشکلات مردم این منطقه و تمامی نقاط کشور است.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی رئیسجمهور با انتقاد نسبت به عدم تبیین خدمات و اقدامات دولت سیزدهم در طی مدت خدمت به مردم و جامعه اظهار داشت: دولت انقلابی سیزدهم از اولین روزهای شروع فعالیت زیر بار شدیدترین انتقادات قرار داشت.
وی در ادامه افزود: تلاشهای جدی دولت جهت زدودن غبار محرومیت از چهره خراسان شمالی امید قرار گرفتن خراسان شمالی در ردیف ۱۰ استان برتر را زنده خواهد کرد.
حجتالاسلام احمد صالحی میزهای خدمت مستقر در محل اقامه نماز جمعه را مناسبترین فضا جهت ارتباط مستقیم و بدون واسطه مسئولان با مردم عنوان کرد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی رئیسجمهور، شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان الگوی همیشگی دولتمردان به عنوان خدمتگزاران واقعی مردم یاد کرد.
وی در ادامه افزود: یکی از سرمایههای حقیقی دولت را اتصال به ظرفیت بینهایت مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب عنوان کرد.
حجتالاسلام صالحی یکی از ثمرات سفرهای استانی رئیس جمهور به نقاط مختل کشور را بررسی میدانی و مستقیم مشکلات با هدف حل مشکلات مناطق کم برخوردار دانست.
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