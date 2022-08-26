مسئولان کشوری نگاه متوازن مرکزی نسبت به همه استانها داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن افشارچی قبل از ظهر روز جمعه در دیدار مردمی و نشست با دهیاران استان زنجان در روستای بناب در حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن گرامیداشت هفته دولت، با بیان اینکه نگاه به روستاها نباید منوط به طرح‌های هادی، گفت: باید به مسائل اشتغال، فرهنگ، ورزش روستایی باید نگاه کلان داشته باشیم و درخواست داریم مسئولان رده بالای کشوری نگاه متوازن مرکزی نسبت به همه استانها داشته باشند.

وی با بیان اینکه در سال جاری یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تکلیفی تبصره ۱۶ داریم که بانک‌ها پرداخت خواهند کرد، افزود: این پرداخت ها مستقیما در حوزه اشتغال مصرف خواهد شد که هم برش دستگاهی مشخص شده و هم برای اولین بار برش شهرستانی رقم خواهد خورد همچنین فرمانداران نیز میدانند برای چه مقدار از تسهیلات باید وقت و انرژی بگذارند.

افشارچی با اشاره به آسفالت ۳۱ کیلومتر راه روستایی طی سال جاری، گفت: بسیاری از پروژه آسفالت راه های روستای در حال پیمان‌سپاری هستند و در حوزه معابر روستایی حرکت بزرگی انجام شده و معابر ۱۳۰ روستا در پنج ماه گذشته آسفالت‌ریزی شده است.

استاندار زنجان گفت: در پنج ماه اول سال بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان به دهیاری ها اختصاص داده شده که در نظام جمهوری اسلامی بی‌سابقه بوده و عدد بزرگ و قابل توجهی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات روستایی را حل کند.

افشارچی با بیان اینکه در سال جاری در بازگشت مالیات از محل ارزش افزوده که مسئله مهمی است، افزود: تا جایی که قانون مشخص کرده است، هزار میلیارد تومان در پنج ماهه اول سال پرداخت شده است که برابر با ۶۵۰ میلیارد تومان در کل سال ۱۴۰۰ است که اتفاق بسیار خوبی در این زمینه رقم خورده است.

وی ادامه داد: علت این میزان افزایش درآمد افزایش آورده مالیات از محل انتقال برخی از شرکت های بزرگ که در استان مشغول هستند و قبلا مالیات آنها در تهران محاسبه می‌شد و مالیات دریافت شده از صنایع با مالیات از مردم اصناف گرفته می‌شود قابل مقایسه نیست و مردم بدانند که منفعت صنایع به استان می رسد.

استاندار زنجان با بیان اینکه استان زنجان دارای ظرفیت های معدنی خوبی است، گفت: امسال در خصوص حقوق و معادن اخبار بسیار خوبی به گوش می‌رسد و اگر ۱۵ درصد به استان اختصاص پیدا کند اتفاقات خوبی را رقم خواهیم زد.

افشارچی افزود: ما تلاش خود را در حوزه آب انجام می دهیم و باید نگاه به مسئله آب نگاه ملی باشد، اما درخواست ما از رئیس جمهور این است بهتر از هر کسی، مسئولان استانی می‌دانند که چگونه استحصال آب کرده و مشکلات مربوط به آن را حل کنند.

استاندار زنجان با بیان اینکه روز اول هفته دولت اختصاص به عمران روستایی داشت افزود: در روز دوم با یک حرکت نمادین و تحویل هشت دستگاه تراکتور و چندین دستگاه نیسان که از محل اعتبارات دهیاری تامین شده عمران روستایی را به صورت نمادین تمام می کنیم اما در روزهای آینده شاهد اتفاقات دیگری در این زمینه خواهیم بود.

افشارچی با شاره به اینکه امسال هفته دولت را موضوعی، بر مبنای پازل حرکتی بزرگ که برای استان در نظر گرفتیم تقسیم‌بندی کرده‌ایم، گفت: در سال جاری کارهای انجام شده از جمله در اصلاح شبکه توزیع برق، حوزه آبرسانی طبقه بندی شده است و در روستاهایی که مشکل آب دارند تلاش می کنیم هرچند در استحصال آب مشکلاتی داریم اما امیدواریم با همکاری وزارت نیرو بسیاری از مشکلات حل شود.

استاندار زنجان گفت: برای تمام شهرستان های استان از جمله زنجان ابهر خدابنده برنامه‌هایی در زمینه آب داریم و در شهرستان های دیگر از جمله ایجرود، ماهنشان سدها در حال اجرا هستند.

افشارچی افزود: درست از کارهایی در زمینه در همه زمینه‌ها در استان در حال انجام است اما راضی کننده نیست و ما باید تلاش خود را مضاعف کنیم.