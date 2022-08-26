دولت سیزدهم موفق بوده است / مقابله با فساد در اصفهان ستودنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیداحمد محمودی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان ضمن تبریک روز کارمند و آرزوی توفیق در پیشبرد اهداف معنوی و انجام وظیفههای در دستور کار دولت اظهار داشت: هفته دولت در زمینه یادآوری بزرگی دو شهید رجایی و باهنر از اهمیت ویژهای برخوردار است، این دو نفر دو نیروی مخلص، ساده زیست، انقلابی به معنای واقعی و ولایت مدار بودند.
وی افزود: زمان فعالیت دولت شهیدان رجایی و باهنر حتی به یک ماه هم نرسید اما دلیل اینکه این دولت برای همه مسئولان ودولتها الگو شده، انقلابی و ولایت مدار بودن است، این دولت فرصت سوزی نداشت و ما باید این رفتارها از این دو شهید بزرگوار الگو بگیریم.
ساده زیستی و خدمت به مردم اصلی ترین وظیفه مسئولان است
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه ساده زیستی و خدمت به مردم اصلی ترین وظیفه مسئولان است، گفت: از سوی دیگر باید توجه داشت که در ایام هفته دولت زمینهای فراهم میشود تا مسئولان گزارش اقدامات خود را ارائه دهند و به گونهای زمان خوبی برای جهاد تبیین است.
وی ادامه داد: یکی از اصلیترین شاخصها برای ارزیابی دولتها انطباق عملکرد آنها با مطالبات مقام معظم رهبری است که برای این امر در دولت سیزدهم مطالبه رهبر معظم انقلاب تکیه بر ارزشهای انقلاب است.
حجت الاسلام محمودی با بیان اینکه برکات حضور رئیس جمهور را در سراسر کشور شاهد هستیم، افزود: از جمله آن حل مشکلات زمینهای علی آباد کلنگان در اصفهان است که بعد از ۴۷ سال حل شده است.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید با برنامه پیش برود، ابراز داشت: مبارزه پر توان با جنگ روانی دشمن از دیگر وظایف دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه دولت سیزدهم در بازسازی انقلابی در ادارات عملکرد خوبی داشته است، ابراز داشت: در زمینه عدالت ورزی و فسادستیزی نیز در اصفهان و به ویژه در شهرداری اصفهان شاهدیم که جای قدردانی دارد.
واسطهها و رانتها در بسیاری از موارد فسادزا است
وی اضافه کرد: متأسفانه واسطهها و رانتها در بسیاری از موارد فسادزا است، احیای امید بین مردم نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است و باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
حجت الاسلام محمودی با بیان اینکه مسئولان باید نسبت به وظایف خود اشراف داشته باشند، گفت: مدیران سطوح مختلف باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم موفق بوده است اما در برخی از آیتمها هم هنوز به نتیجه مطلوب نرسیدهایم و با مطلوب فاصله داریم و امیدواریم هر چه زودتر در این زمینه نیز به موفقیت برسیم.
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