۱۱۴ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علوم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۲۱۸ هزار و ۸۰۷ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۵۵ هزار و ۸۹ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۸۰۲ هزار و ۳۶۹ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۳۰ هزار و ۳۱۵ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهید حاج «قاسم سلیمانی» تاکنون ۴۱۶ هزار و ۴۳۸ مورد تست سریع انجام شده و ۱۲۴ هزار و ۷۷۴ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۱۱۴ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۴۷۹ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۸۶ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته یک مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس ثبت شده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، به هشت هزار و ۱۱۲ نفر رسید.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۴۴ هزار و ۳۰۲ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۶۳ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۳۰ هزار و ۷۲۳ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۳۷ هزار و ۱۳۱ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۶۸ هزار و ۱۴۴ دوز نوبت سوم و ۱۱۵ هزار و ۱۸۳ دوز یادآور واکسن بوده است.