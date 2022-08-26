اداره جهاد کشاورزی برای حل مشکلات زنبورداران دماوندی اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دماوند ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: از زحمات و خدمات همه خدمتگزاران مردم در دستگاه‌های دولتی شهرستان دماوند تقدیر و تشکر می‌کنم و یاد و خاطره همه شهدای دولت و ۱۳ شهید کارمند شهرستان دماوند و شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می‌داریم.

فتاح دماوندی افزود: دشمن قسم خورده ما پس از آنکه در جنگ نظامی از شکست دادن ما در هشت سال دفاع مقدس مأیوس شد، به جنگ اقتصادی و تحریم بیشتر روی آورده است و کارمندان جوان، دانا، مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی می‌توانند با توکل بر خدا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا کند.

وی بیان داشت: دولت سیزدهم باید به سمت عدالت اجتماعی و فساد زدایی قدم‌های بیشتری بر دارد که البته در این راه مصمم است و مردمی بودن آیت الله رئیسی و دولت ایشان یک ارزش بزرگ و ستودنی است، قصد خدمت به مردم با نیت الهی و اخلاص، ایشان را موفق خواهد کرد.

امام جمعه دماوند گفت: دولت باید خدمات خود را به مردم توضیح دهد، این کار جهاد تبیین است، دشمن با جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای در صدد ناامید کردن مردم از نظام و ناکارآمد جلوه دادن آن است و مردم از دولت توقع دارند که در همه امور شفافیت داشته باشد و زمینه رانت را با انضباط مالی و وضوح عملکرد از بین ببرد.

خطیب نماز جمعه دماوند با بیان اینکه توجه بیشتر به اقشار ضعیف جامعه و کم کردن فاصله طبقاتی و گسترش عدالت خواسته همیشگی ما از دولت بوده و هست افزود: در شهرستان دماوند دولت‌های مختلف در طول چهل سال گذشته خدمات زیادی را به مردم شهیدپرور این منطقه ارائه کردند، که از همه خدمتگزاران سپاسگزاری می‌کنیم و در زمینه کشاورزی، باغداری، دامداری و زنبورداری به حمایت جدی تر دولت از تولید کنندگان و جهادگران اقتصاد مقاومتی نیازمندیم.

فتاح دماوندی گفت: کشاورزان دماوندی با مشکل کمبود آب و سودآور نبودن این شغل مواجه هستند که دولت باید برای حل این مسئله برنامه ریزی واقعی و عملیاتی داشته باشد و دانش بنیان کردن تولیدات کشاورزی و کمک برای مصرف بهینه آب و قطره‌ای کردن و خرید تضمینی محصولات، کشاورزان را به تولید سودآور دل گرم می‌کند، اگر کشاورزی سود معقول و مناسب داشته باشد و دولت نیز حمایت کافی را داشته باشد، کشاورزان زمین کشاورزی را حفظ می‌کنند و نمی‌فروشند.

وی افزود: از اداره جهاد کشاورزی تقاضا داریم نشستی با زنبورداران دماوندی برگزار کند و در دل آنها را بشنود و برای حل مشکلات آنها قدم‌های اساسی بردارد و در زمینه بهداشت در بعد از انقلاب اسلامی در شهرستان دماوند خدمات زیادی انجام شده است، توسعه و تکمیل بیمارستان‌های دماوند و تجهیز بیشتر آنها و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، مطالبه به حق مردم از مسئولین مربوطه است.

امام جمعه دماوند بیان داشت: مردم دماوند از خدمات درمانی تأمین اجتماعی به دلیل وجود نداشتن درمانگاه و بیمارستان تأمین اجتماعی محروم هستند و آن را از دولت محترم مطالبه می‌کنند.

