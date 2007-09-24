  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

برنامه هفته اول دور رفت رقابتهای لیگ برتر بسکتبال اعلام شد

برنامه هفته اول دور رفت رقابتهای لیگ برتر بسکتبال اعلام شد

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دور رفت دیدارهای لیگ برتر این رشته را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس درهفته اول مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور که از دوشنبه 16مهر شروع می شود تیم صباباتری تهران قهرمان فصل گذشته این رقابت ها در شهرکرد به میدان می رود و تیم های پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران تیم های دوم و سوم لیگ گذشته نیز دیدارهای خود را در اصفهان و تهران برگزار می کنند. 

برنامه بازی های هفته اول به این شرح است:
* مهرام تهران - گل گهر سیرجان
* دانشگاه آزاد تهران - پردیس متحد
* هیئت بسکتبال شهر کرد - صباباتری تهران
* بیم مازندران - آرارات تهران
* شهرداری گرگان - کاوه تهران
* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندر امام

تمام بازی های هفته اول دور رفت یک ساعت بعد از زمان افطار برگزار می شود.

کد مطلب 557338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها