برنامه هفته اول دور رفت رقابتهای لیگ برتر بسکتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، براین اساس درهفته اول مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور که از دوشنبه 16مهر شروع می شود تیم صباباتری تهران قهرمان فصل گذشته این رقابت ها در شهرکرد به میدان می رود و تیم های پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران تیم های دوم و سوم لیگ گذشته نیز دیدارهای خود را در اصفهان و تهران برگزار می کنند.

برنامه بازی های هفته اول به این شرح است:

* مهرام تهران - گل گهر سیرجان

* دانشگاه آزاد تهران - پردیس متحد

* هیئت بسکتبال شهر کرد - صباباتری تهران

* بیم مازندران - آرارات تهران

* شهرداری گرگان - کاوه تهران

* ذوب آهن اصفهان - پتروشیمی بندر امام

تمام بازی های هفته اول دور رفت یک ساعت بعد از زمان افطار برگزار می شود.