مسئله پیشگیری از طلاق جزو برنامه های دولت در استان ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، انسیه خزعلی ظهر امروز جمعه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه شهر ایلام اظهار کرد: عدالت محوری، مردم محوری، دانش محوری و خانواده محوری اولویت‌های دولت سیزدهم است.

وی بیان کرد: دولت بنای رفع محرومیت مناطق را دارد. این مسئله مطالبه مردم است که به مشکلات آنها رسیدگی شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه دولت مردمی چشم به همراهی مردم برای رسیدن به اهداف خود را دارد، گفت: تلاش دولتمردان طی یک سال گذشته برای حل مشکلات کشور مضاعف شده است.

خزعلی با اشاره به حرکت دولت برای حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: بسیاری از تصمیمات دولت در آینده‌ای نزدیک باعث رشد و شکوفایی کشور می‌شوند.

وی اضافه کرد: مسئله پیشگیری از طلاق جزو اقدامات مهم دولت در استان ایلام است.

معاون رییس جمهور در امور بانوان و خانواده گفت: درمان ناباروری از دیگر اقدامات دولت در استان است که این حمایت‌ها در راستای جوانی جمعیت ادامه دارد.

خزعلی گفت: مودت و محبت در خانواده‌ها باید جاری باشد. جنگ نرم سعی دارد درون خانواده را نشانه بگیرید، این مهم وظیفه مسئولان را سنگین می‌کند.