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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۳

امام جمعه شهرری:

دولت سیزدهم در دیپلماسی و سیاست خارجی موفق عمل کرده است

دولت سیزدهم در دیپلماسی و سیاست خارجی موفق عمل کرده است

ری- امام جمعه شهرری گفت: دولت سیزدهم در دیپلماسی و سیاست خارجی موفق عمل کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته ضمن دعوت خود و دیگر نمازگزاران به تقوای الهی اظهار داشت: دولت سیزدهم نمونه دولت مردمی است و مشاهده کردیم که رئیس جمهور به ۳۱ استان سفر و از نزدیک مشکلات مردم را پیگیری کرد.

شاهچراغی با بیان اینکه دولت سیزدهم در دیپلماسی و سیاست خارجی موفق عمل کرده است گفت: دولت ارتباطات بسیاری با کشورهای همسایه و منطقه برقرار کرده است و اکنون نیز در تلاش است تا در مذاکرات حقی از ملت ایران پایمال نشود.

امام جمعه شهرری عنوان داشت: اگر بنا است که توافقی انجام گیرد باید پایه دار و قوی باشد و کسی به خود اجازه ندهد که ایرادی بگیرد و عزت ما زیر سوال نرود و تحریم‌ها یکباره قطع شود.

وی با اشاره به فرا رسیدن سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت افزود: چهارم شهریور روز مبارزه با تروریسم اعلام شده و بی تردید مقصر اصلی آمریکا، اروپا و در میان کشورهای اروپایی فرانسه است، فرانسه بود که از منافقان جانی و کور دل حمایت کرد و امروز سر و صدا راه می‌اندازد که با تروریسم مبارزه می‌کنیم در حالی که به سرکردگان تروریست‌ها جا و پناه دادند از این رو در هر شرایطی ما نباید شعار مرگ بر آمریکا را فراموش کنیم.

کد مطلب 5573405

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