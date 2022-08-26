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۴ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۲۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خبر داد؛

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی فارس

پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی فارس

شیراز - رئیس جهاد کشاورزی استان فارس گفت: حدود ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان فارس پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دهقان پور در حاشیه افتتاح نمایشگاه دستاوردهای دولت در شیراز ضمن تبریک آغاز هفته گرامیداشت دولت به همه مسئولین و خدمتگزاران مردم و نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: با پرداخت تسهیلات سرمایه گذاری امیدواریم اشتغال پایدار و مولد در بخش کشاورزی داشته باشیم.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه در هفته دولت ۱۹۸ طرح بخش کشاورزی با اعتباری بالغ بر ۳۷۳ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد، اظهار کرد: از محل اجرای این طرح‌ها بیش از ۴۲ هزار نفر اشتغالزایی رخ خواهد داد و حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار منتفع می‌شوند که امیدوارم آثار و برکات خوبی برای بخش کشاورزی استان فارس داشته باشد.

دهقان پور با بیان اینکه برخی از پروژه‌های آماده افتتاح بخش کشاورزی استان فارس طرح‌های بزرگی مانند اجرای سیستم‌های نوین آبیاری در سطح ۹۴۲ هکتار، ۱۳ طرح بزرگ گلخانه‌ای در مجتمع فجر ایزدخواست شهرستان زرین دشت، احداث سردخانه ۳۴۰۰ تنی و گلخانه هیدروپونیک تولیدگل رز شاخه بریده در شهرستان شیراز در سطح یک هکتار هستند، افزود: این پروژه‌ها و پروژه‌های شبیه آن می‌تواند به پویایی بیشتر بخش کشاورزی استان فارس کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه تسهیل فضای کسب و کار در بخش کشاورزی با حمایت و پیگیری‌های استاندار محترم در سطح استانی و با مساعدت و برنامه‌های مقام عالی وزارت در سطح ملی اتفاق افتاده است، ابراز کرد: برای توسعه ظرفیت‌های بخش کشاورزی از همکاری و تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی خصوصاً بانک‌های عامل و به ویژه بانک کشاورزی بهره خواهیم برد.

کد مطلب 5573434

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