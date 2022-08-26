شکوفایی کشور با تکیه برظرفیت های داخلی محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی در خطبههای نماز جمعه ساوه با اشاره گرامیداشت هفته دولت اظهار کرد: بزرگداشت و برگزاری هفته دولت فرصت طلایی و مغتنمی برای سرعت بخشی به ایجاد دولت اسلامی است.
وی افزود: مهمترین شاخصه دولت اسلامی، مدیریت جهادی و انقلابی است. مدیریت جهادی تلاش بیوقفه، عاشقانه و تمام عیار در خدمت خالصانه به مردم مبتنی بر مبارزه انقلابی در همه عرصههای علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… با نیت الهی جهت دستیابی به اهداف والای جامعه و مردم و رفع موانع موجود است.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: مدیریت جهادی با مصرف گرایی، اشرافیگری و رفاه طلبی، تبعیض و ترویج نظام طبقاتی فقیر و غنی و غرب گرایی مغایر است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره بر ضرورت مدیریت جهادی گفت: لازمه مدیریت و موفقیت از نگاه مقام معظم رهبری در هر کاری سه عنصر اصلی علم، عقل و عزم بوده که تلفیق آنها موجبات موفقیت هرچه بیشتر در کار را فراهم میکند بنابراین در نظام اجرایی کشور نیز رعایت این سه عنصر منجر به پیشرفت و موفقیت در نظام مدیریتی کشور میشود.
وی در پایان تصریح کرد: شکوفایی اقتصادی ایران اسلامی با تکیه برظرفیتهای داخلی محقق شده و علاوه بر خنثی کردن تحریم، آنها را به فرصت برای شکوفایی و نوآوری در کشور تبدیل کرده بنابراین در مذاکرات هستهای از حفظ منافع و مصالح کشور کوتاه نخواهیم آمد.
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