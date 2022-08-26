به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی هاشمینژاد در خطبههای امروز نماز جمعه عسلویه با تبریک هفته دولت اظهار داشت: در هفته دولت امسال شاهد افتتاح و اجرای پروژههای بزرگی هستیم که اعتبارات آن افزایش چشمگیری داشته است.
وی با اشاره به افتتاح ۳۱ پروژه و آغاز عملیات اجرایی ۱۱ پروژه در شهرستان عسلویه خاطرنشان کرد: ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژهها هزینه شده و میشود که بیسابقه است.
امام جمعه عسلویه افزود: دولت انقلابی و مردمی آستین همت را بالا زده و کمربند خدمت محکم بسته است و با اراده و مصمم است که به مردم خدمت کند.
وی تاکید کرد: هر کسی نمیتواند همگام با این دولت حرکت کند باید برود و هر کس انگیزه خدمت دارد میماند. هر کسی اهل خدمت و مؤمن و انقلابی است بماند و از چه طیف و گروهی باشد فرق ندارد. یک راه است و آن راه امام و ولایت است و همه باید در این راه خدمت کنند.
هاشمینژاد ادامه داد: ملت بزرگ باید پشت این دولت باشد. همیشه مردم ما پشتیبان دولتها بودند. ۲۸۰ نفر از نمایندگان مجلس در بیانیهای از شخص رئیس جمهور و دولت تقدیر کردند.
وی تاکید کرد: دولت پر شتاب در امر خدمت رسانی حرکت میکند. یک سال است دولت مجاهدانه کار میکند و به ۳۱ استان سفر کرده است. نواقص و کمبودها را دیده است و دارد برنامه ریزی میکند و مشکلات را حل میکند و دغدغه خدمت بیشتر را دارد.
امام جمعه عسلویه از حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و هیئت رئیسه دانشگاه که امروز در شهرستان عسلویه حضور پیدا کردند و در نماز جمعه شرکت کردند و سخنرانی کردند تشکر و قدردانی کرد.
وی در موضوع مذاکرات گفت: از طرف ایران مذاکرات منطقی و قدرتمندانه پیش میرود و طرف مقابل باید بداند با نماینده چه کشوری و چه ملتی مذاکره میکند.
هاشمینژاد تاکید کرد: دولت انقلابی و حزب اللهی است و این دولت کوتاه نمیآید. طرف مذاکره میخواهد با هوچی گری و دروغ به مطامع خود برسد. اگر توافقی صورت نگیرد اتفاقی نمیافتد.
وی بیان کرد: چهل سال است محاصره و تحریم هستیم و در این محاصره و تحریم پیشرفت کردیم. خواستند با این شرایط توافق کنند و اگر نخواستند هم نخواستند.
امام جمعه عسلویه تاکید کرد: توافق عزت مندانه و شرافتمندانه و منطقی میخواهیم و این دولت کوتاه نخواهد آمد. با دیپلماسی این دولت چیزی نصیب آنها نخواهد شد. همانطور که حضرت آقا فرمودند آینده روشن است و راه و مسیر مشخص است و به نتیجه عالی خواهد رسید.
نظر شما