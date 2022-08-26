دولت تلاش شبانه روزی برای حل مشکلات کشور دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، امین حسین رحیمی در جمع نمازگزاران نمازجمعه در مصلی قدس زاهدان با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان رجایی و باهنر و تبریک روز کارمند اظهار داشت: تمام تلاش دولت بویژه شخص آیت الله رئیسی رفع مشکلات کشور و ایجاد گشایشهای اقتصادی است.
وی بیان کرد: دولت با تلاشهای شبانه روی در تلاش برای رفع مشکلات مردم است و شخص رئیس جمهوری در سفرهای استانی از نماز صبح تا نیمه شب در بین مردم برای رفع مشکلات آنان است.
وزیر دادگستری گفت: زمانی که دولت سیزدهم شروع به کار کرد کرونا در بدترین شرایط بود و با ورود شخص آیت الله رئیسی واردات واکسن انجام شد و از آن وضعیت خطرناکی که کشور قرار داشت عبور کردیم.
وی افزود: بیمه سلامت همگانی از ابتدای امسال در کشور آغاز شد و این طرح بسیار خوبی بود که توسط دولت برای اقشار ضعیف جامعه به اجرا درآمد و اگر کسی همچنان زیر پوشش هیچ بیمهای نیست میتواند با مراجعه از خدمات بیمه سلامت همگانی بهره مند شود.
رحیمی با اشاره به طرح جهش ملی مسکن در کشور گفت: یکی از وعدههای رئیس جمهوری ایجاد یک میلیون مسکن در سال است که به تحقق این شعار بسیار امیدوار هستیم.
وی اظهارداشت: یکی دیگر از اقدامات دولت طرح مردمی کردن یارانهها بود که این طرح با وجود اینکه مشکلاتی را هم برای مردم به وجود آورد در ابتدای اجرای طرح اما این طرح به نفع مردم است و آثار خودش را نشان خواهد داد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: پرداخت یارانه با روش قبلی امکانپذیر نبود زیرا فساد عظیمی را ایجاد کرده بود و برخی از افراد ارز دریافت میکردند اما کالا را وارد نمیکرد و این مساله مشکلاتی را برای مردم و کشور به وجود آورده بود.
رحیمی تصریح کرد: برخی از کالاها که دولت یارانه آن را پرداخت میکرد چون در داخل کشور ارزان بود متأسفانه قاچاق میشد و دولت به این نتیجه رسید که مردمی کردن یارانهها به نفع مردم است.
وی بیان کرد: در خصوص تعزیرات حکومتی که زیرمجموعه دادگستری است ثبات بازار بسیار مهم بوده و با اقداماتی که این سازمان انجام انجام داده هماینک شاهد ثبات در بازار هستیم.
وزیر دادگستری گفت: از ابتدای انقلاب تا کنون اقدامات بسیار خوبی در سیستان و بلوچستان توسط دولتهای مختلف ویژه دولت سیزدهم انجام شده اما نیازمند تلاش و کار بیشتر برای رفع مشکلات این استان هستیم.
وی ادامه داد: بیشاز هشت هزار میلیارد تومان طرح در دولت سیزدهم در سیستان و بلوچستان با اشتغالزایی ۲۰۰ هزار نفر انجام شده و همچنین ۲۰۰ طرح با اعتبار یکهزار میلیارد تومان در هفته دولت در این استان کلنگ زنی خواهد شد.
رحیمی اظهارداشت: در دولت سیزدهم ۳۰۰ کیلومتر راه روستایی و ۱۵۰ کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان افتتاح شده است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه طرحهای نیمه تمام در کشور زیاد است یکی از مهمترین اولویتهای دولت سیزدهم از همان روز نخست آغاز بکارش اتمام طرحهای نیمه تمام بوده است.
وزیر دادگستری افزود: سیستان و بلوچستان ظرفیتهای مرزی بسیار خوبی دارد و هماینک مرزهای این استان از امنیت بسیار خوبی برخوردار است.
وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان در بحث طرح جهش ملی مسکن و ساخت راه در سطح کشور رتبههای نخست را دارد.
رحیمی تاکید کرد: دولت سیزدهم مصصم است تا مشکلات سیستان و بلوچستان را برطرف کند مشکلاتی که راه حل آنها ملی است و این مساله در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
وی با اشاره به دیپلماسی فعال دولت سیزدهم اظهارداشت: تبادلات ما با کشورهای همسایه باید دوستانه باشد و در این راستا مسائل منطقه سیستان نیز در حال پیگیری است.
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