به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار آذربایجانشرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه در آئین بهرهبرداری از این پروژهها که به صورت نمادین در روستای «قلعهخالصه» مراغه برگزار شد، اظهار داشت: امسال در مجموع ۳۰ کیلومتر از راههای دسترسی به روستاهای مراغه آسفالتریزی و روکش میشود که امروز ۹ کیلومتر از آن به رسید و ۲۱ کیلومتر هم در دست اجراست.
داود اسدیان اضافه کرد: همچنین طی سال جاری ۷۱ میلیارد تومان برای پروژههای راههای روستایی مراغه هزینه خواهد شد و با استفاده از این میزان اعتبار ۲۷ کیلومتر راه روستایی احداث و ۱۵ کیلومتر بهسازی میشود و از دیگر موارد نیز میتوان به احداث پل سهدهانه ۱۰ متری و ۲۱ کیلومتر روکش آسفالت روستایی اشاره کرد.
وی با اعلام اینکه نهضت عظیم آسفالتریزی در مراغه در حال اتفاق افتادن است، افزود: این حجم از عملیات عمرانی راهداری در یکسال دولت مردمی با پنج سال قبل از آن برابری میکند.
طی هفت دولت امسال ۹۳ طرح تولیدی، خدماتی و عمرانی با ۲۳۴ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در این شهرستان افتتاح میشود.
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