"نشانی" شهریور را بگیرید

به گزارش خبرنگار مهر، شماره شهریور ماهنامه "نشانی" با نامه های رسیده و نقاشی های محمد سیاه قلم آغاز شده و با تلکس خبری، رویدادهای سینما و گفتگویی خاص با گلشیفته فراهانی ادامه پیدا می کند.

رویدادهای موسیقی با اعلام برنامه های موسیقی، گفتگویی مکتوب با آریا عظیمی نژاد، گفتگوهایی با لیلی رشیدی، بهروز بقایی، حمید آخوندی کارگردان برنامه صندلی داغ" و نیما رئیسی، رویدادهای کتاب، مطلبی درباره کیارستمی، گفتگو با مانیا بیضاوی نقاش، گپی با ساعد مشکی، طنزی درباره بهروز غریب پور، داستانی از مرجان شیرمحمدی، عکس های آرش یداللهی و جدول برنامه ریزی به کار پایان می دهد.

سیزدهمین شماره ماهنامه ادبی "نشانی" ویژه شهریورماه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمد علایی (صالح علاء) در 64 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.