ایران می تواند قطب دارویی منطقه باشد/مهم ترین چالش صنعت داروسازی

شهاب الدین جنیدی جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت بنده این است که بعد از اجرای طرح دارویار، می‌بایست اساساً مشکلات صنعت داروسازی کمتر شود و شرکت‌های دارویی بتوانند در شرایط بهتری فعالیت خود را ادامه دهند.

وی افزود: البته یک سری از معضلات در صنعت داروسازی کشور که شاید هیچ ارتباطی هم به طرح دارویار نداشته باشند و سالیان سال است که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.

جنیدی به یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت داروسازی کشور در شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: موضوع دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صنعت، باعث شده تولید کنندگان دارو در تأمین نقدینگی و ترخیص محصولات خود از گمرکات دچار مشکل شوند.

عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان تهران ادامه داد: در صنعت داروسازی کشور، هنوز آن رقابت برندینگ را که باید شاهد باشیم، کمتر می‌بینیم و همچنان طرح ژنریک را که سالیان سال به درستی به دلیل شرایط کشور اتفاق افتاد، داشته باشیم و عرضه و تقاضا را به سمت خوبی پیش ببریم. اما، در شرایط کنونی می‌تواند به دلیل عدم بحث برندینگ و نبودن نام‌های تجاری، نمی‌تواند رقابتی را ایجاد کند و این عدم رقابت برای شرکت‌ها دارویی که به سمت کیفی‌تر شدن و فرمولاسیون‌های با کیفیت بهتر حرکت می‌کنند، انگیزه را کم رنگ می‌کند.

جنیدی جعفری گفت: بحث قیمت گذاری هم وقتی خیلی تابع برندینگ نیستم و عمدتاً صنعت داروسازی ما ژنریک است، می‌تواند مانعی برای توسعه و پیشرفت صنعت باشد.

وی افزود: یکی دیگر از مباحثی که می‌بایست از خیلی قبل به فکر می‌بودیم، به روز شدن خطوط تولید دارو است. چون وقتی توقف خطوط برای به روز شدن را شاهد هستیم، با کمبود آن اقلام دارویی مواجه می‌شویم که خطوط تولید آنها برای بازسازی متوقف شده است.

جنیدی تاکید کرد: نگرانی ما در اصل این است که اگر جریان نقدینگی از داروخانه به شرکت‌های توزیعی و از شرکت‌های پخش به شرکت‌های تولیدی و وارداتی درست اتفاق نیافتد، و هر کجا این زنجیره دچار مشکل شود، طبیعتاً زنجیره تأمین دارو هم مختل خواهد شد.

وی افزود: اگر مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها به موقع انجام نشود، طبیعتاً داروخانه‌ها در خرید دارو و پرداخت مطالبات شرکت‌های پخش دچار مشکل خواهند شد و شرکت‌های توزیعی هم با شرکت‌های تولیدی دچار مشکل می‌شوند. این جریان نقدینگی امکان دارد آنها را به سمت دریافت وام یا هر روش دیگری که بتواند برای آنها نقدینگی فراهم کند، سوق دهد.

جنیدی جعفری گفت: شرایط فعلی بازار دارو در یک ماه اخیر، به گونه‌ای بوده که بیمه‌ها در بازپرداخت مطالبات داروخانه‌ها تلاش کرده اند و در حال حاضر؛ چشم انداز خوبی را متصور هستیم. اگر صنایع دارویی بتوانند به سمت رشد و توسعه حرکت کنند، می‌توانیم در منطقه قطب دارو باشیم و صادرات دارویی را رونق بیشتری دهیم.