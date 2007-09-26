"سینما و ادبیات" پائیز آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره پائیز "سینما و ادبیات" با سخنی با خوانندگان آغاز و در ادامه نیم ویژه نامه چن کایگه فیلمساز برجسته سینمای چین در صفحات سینمای جهان منعکس شده است، با مطالبی چون تاریخچه سینمای چین و کایگه، گفتگو با کایگه، نگاهی به فیلم های "زمین زرد"، "کشتنم به آرامی"، "امپراتور و آدمکش"، "زندگی روی یک تار"، "قول"، "رژه بزرگ"، "ماه اغواگر"، "بدورد محبوبم"، "با هم" و مروری بر زندگی و آثار ژانگ ییمو.

صفحات سینمای ایران نگاهی دارد به رابطه سینمای ایران و شهر تهران، زخمی های شهر خاکستری، روح گمشده شهر در سینمای ایران و عشق و جنگ در "مدار صفر درجه". خطاب به نیامدگان نوشته برتولت برشت در صفحه داستان و شعر آمده و نقد و بررسی می پردازد به سپانلو شاعر تهران، گفتگو با حسین سناپور، معماری های ناهمگون نغمه ها، شهر به روایت ادبیات پلیسی، بررسی ارتباط شعر با شهرها و وب شهرها، پل استر و شهر و کوتاه درباره رمان "مادام بوواری".

مباحث نظری اختصاص یافته به تزهایی درباره شهر، شهر به مثابه نوشتار، قطعاتی از گزارش والتر بنیامین، درباره مقوله مترو در شهر، در حاشیه بازگشت حیوان سیاسی، کلانشهر ... و شهر در سینما و ادبیات. نهایتاً رویداد با وقایع اتفاقیه، معرفی کتاب و نامه ها و پیام ها کار را تمام می کند.

چهاردهمین شماره فصلنامه "سینما و ادبیات" ویژه پاییز به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی همایون خسروی دهکردی در 96 صفحه با قیمت 950 تومان در دسترس علاقمندان است.