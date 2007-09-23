احزاب مخالف دولت ژاپن بر انحلال مجلس و برگزاری انتخابات جدید تاکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، حزب دموکراتیک ژاپن ضمن تبریک به فوکودا که در انتخابات روز سه شنبه آتی به عنوان نخست وزیر جدید ژاپن برگزیده خواهد شد، از وی خواست تا ضمن انحلال مجلس نمایندگان این کشور، زمینه برگزاری انتخابات عمومی برای انتخاب نمایندگان جدید این مجلس را فراهم کند.

"یوکیکو هاتویاما" دبیرکل حزب دموکراتیک ژاپن نیز در بیانیه ای اعلام کرد : فوکودا باید مجلس نمایندگان را منحل کند و برای رسیدن به خواست مردم، در نخستین فرصت ممکن، انتخابات عمومی در این کشور را برگزار کند.

حزب حاکم لیبرال دموکرات امروز اعلام کرد : فوکودا با 330 رأی مثبت در برابر 197 رأی بر تنها رقیبش "تارو آسو"، وزیر امورخارجه سابق پیروز شد و به عنوان جانشین "شینزو آبه"، نخست وزیر مستعفی انتخاب شد.

فوکودا 71 ساله یکی از نمایندگان با سابقه پارلمان ژاپن است و مواضعی میانه رو دارد. وی فرزند نخست وزیر اسبق ژاپن است و پس از انتخاب توسط حزب حاکم وعده داد برای مبارزه با تروریسم، بهبود روابط کشورش با آسیا و برطرف کردن بی عدالتی ها در جامعه ژاپن تلاش خواهد کرد.

انتخابات امروز در واقع برای انتخاب رئیس جدید حزب لیبرال دموکرات بود، اما چون این حزب اکثریت پارلمان را در اختیار دارد، انتخاب فوکودا به نخست وزیری توسط پارلمان که روز سه شنبه برگزار خواهد شد، قطعی است.

شینزو آبه روز 12 سپتامبر به دلیل رسوایی های متعدد اعضای کابینه اش استعفا داد.