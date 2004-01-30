" سيدني پولاك" درانتظار كسب مجوز از مقامات رسمي سازمان ملل

" سيدني پولاك " كارگردان پروژه " مترجم "

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي درپي درخواست اين كارگردان " هيرالدو مونوز"، رييس شوراي امنيت اعلام كرد كه هيچ مانعي برسرفعاليت وي وجود ندارد و" پولاك " مي تواند ساخت پروژه جديدش را آغازكند.

" مترجم " داستان زن مترجمي را روايت مي كند كه در سازمان ملل فعاليت كرده وبه طورتصادفي از نقشه يك توطئه مطلع مي شود.

اوپس ازمدتي به هدف توطئه گران تبديل شده وبا همياري نماينده فدرال درصددجلوگيري از قتل يكي از رهبران آفريقا، برمي آيد.

ايفاي نقش كاراكترمحوري اين اثربرعهده " نيكول كيدمن" هنرپيشه اسكاري فيلمهاي " ساعتها" و"مولن روژ"است.

شنيده ها حاكي ازاين است كه سازمان ملل معمولا اجازه نمي دهد فيلمهاي سينمايي درساختمان اين سازمان جلوي دوربين روند اما ازآنجاييكه " پولاك " درزمره برترين تهيه كننده ها وكارگردانهاي صنعت فيلمسازي جاي دارد، براي وي استثنا قائل شده اند.

ازديگرهنرپيشه هاي " مترجم " مي توان به " شون پن " بازيگرمطرح فيلمهاي " من سام هستم "،" 21 گرم " و" رودخانه اسرارآميز" اشاره كرد.