۳ شهر کردستان همچنان در وضعیت نارنجی کرونایی هستند

فریدون عبدالملکی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها از موارد ابتلاء، بستری در بخش و نیز مراقبتهای ویژه کرونایی و موارد فوتی، شهرستانهای سنندج، سقز و کامیاران در وضعیت نارنجی و پرخطر، بانه، بیجار، دهگلان، دیواندره، سروآباد و قروه در وضعیت زرد و نسبتاً پرخطر قرار دارند.
وی افزود: اکثر شهرستانهای استان در درجاتی از وضعیت خطر قرار دارند لذا همه ما باید نسبت به رعایت پروتکلهای بهداشتی حساس باشیم تا این موج جدید را هم با موفقیت پشت سر بگذاریم.
عبدالملکی رعایت پروتکلهای بهداشتی را تا حذف کامل ویروس ضروری اعلام کرد و گفت: دریافت دوز یادآور واکسن کرونا، زدن ماسک، شستشوی مرتب دست، پرهیز از رفت و آمدها و تجمعات غیرضروری و حفظ فاصله اجتماعی از مهمترین اقدامات در پیشگیری و کنترل این بیماری است که همچنان باید رعایت و انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در استان شناسایی شده و یک بیمار نیز بر اثر این بیماری جان باخته است.
عبدالملکی افزود: هم اکنون ۹۶ بیمار کرونایی در بیمارستانهای استان بستری بوده و ۱۶ نفر از آنها در بخش مراقبتهای ویژه هستند.
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