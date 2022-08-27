به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسین بلک ظهر شنبه در در همایش موکب داران و بقاع شاخص استان اصفهان ضمن تسلیت ارتحال آیت الله ناصری و هفته دولت و شهادت شهید رجایی و باهنر اظهار داشت: استان اصفهان حسینیه اهل بیت علیه السلام است و و از دیرباز بیشترین بذل را از این استان شاهد بوده و هستیم.

وی افزود: از سال‌های گذشته قدم‌های استواری در مسیر اربعین از سوی اصفهان برداشته که مواکب بزرگی در نجف، کربلا و میانه راه و نقاط مرزی برپا بوده است.

استقبال از زائران خارجی در نائین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: گرچه متولی اصلی این بخش ستاد عتبات عالیات است اما بقاع و اماکن متبرکه اصفهان نیز عهده‌دار بخشی از پذیرایی و برپایی مواکب هستند.

وی خاطر نشان کرد: تمام زائر سراهای امامزادگان در طول مسیر پذیرای زائران اربعین است و در برخی شهرستان‌ها مانند نائین از زائران خارجی نیز استقبال می‌شود.

برپایی موکب در مرز مهران از سوی اوقاف اصفهان

حجت الاسلام بلک با بیان اینکه تجهیزات مواکب عراق نیز در حال انجام است، گفت: به دلیل تراکم و ازدحام جمعیت در مرزها درخواست کردیم که معین استان‌های میزبان باشیم.

وی معتقد است که از نصف جهان انتظار درخشش بیشتری هست و با مواظبت دست اندرکاران در تلاش هستیم که در خدمت‌رسانی به زائران ایفای نقش کنیم.

خدمت لباس‌شویی و راه‌اندازی کارخانه یخ در عراق

مدیر اجرایی آستان مقدس زینبیه (س) اصفهان نیز با اشاره به خدمات موکب داران حرم زینبیه (س) گفت: حدود ۷ سال است که موکب خدمت لباس‌شویی را در مسیر نجف تا کربلا مستقر کردیم و علاوه بر آن از سال گذشته تولید یخ را آغاز و اکنون کارخانه‌ای با ۲۵ تن تولید در روز کنار کنسولگری ایران مستقر است.

حجت‌الاسلام محسن صادق‌زاده ادامه داد: بسته بندی آب کیسه‌ای حدود ۱۵۰ هزار بسته آماده شده است که به همراه ۲۵۰ خادم برای توزیع یخ و بسته بندی و سایر خدمات راهی سرزمین کربلا از سوی حرم زینبیه (س) می‌شود.