"چه گوارا" اگر زنده بود از لبنان حمایت می کرد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، کامیلو گوارا شب گذشته در مراسم "چه مثل چه گوارا" در جمع دانشجویان این شهرستان افزود: چه گوارا برای جنگیدن در بولیوی و کونگو از هیچ کسی اجازه نگرفت، او برای چیزی می جنگید که فکر می کرد عدالت است.

وی خاطرنشان کرد: ما به خاطر یکپارچگی به ایران آمدیم و مهم ترین چیز را اتحاد ایران و کوبا می دانیم.

پسر چه گوارا با بیان این که انقلاب اسلامی و انقلاب کوبا دارای نقاط مشترک فراوانی هستند ادامه داد: در انقلاب ایران مردم کسانی را که ثروت کشور را به یغما بردند از ایران اخراج کردند و این اتفاق در انقلاب کوبا نیز صورت گرفت.

گوارا خاطرنشان کرد: همچنین در کوبا مردم با هدف کوتاه کردن دست کسانی که قصد مداخله در امور کشور را داشتند انقلاب کردند و در انقلاب اسلامی ایران این نکته را می توان مشاهده کرد ضمن این که انقلاب کوبا ویژگی های خاص خودش را نیز دارد.

وی تصریح کرد: آمریکا همیشه می خواهد تجاوز کند و همواره در جستجوی کشورهایی است که با مواضع او موافق نباشد به همین دلیل اشغال عراق به دست امریکا و وقایع فلسطین و لبنان را محکوم می کنیم.

در ادامه این مراسم آلیدا گوارا دختر چه گوارا نیز با اشاره به تبلیغات منفی علیه ایران و کوبا بیان داشت: هر کس در مورد انقلاب اسلامی و انقلاب کوبا اطلاعاتی ندارد نباید در مورد آن نیز قضاوت کند.

وی یادآور شد: در فرانسه از من در مورد حجاب پرسیده شد اما جواب دادم من تنها در مورد زن اسلامی می توانم صحبت کنم اما در مورد حجاب چون اطلاعاتی ندارم نظری نمی دهم.

دختر چه گوارا خاطرنشان کرد: رعایت این مسئله احترام به بشریت است و همواره مردم باید ضمن احترام به شیوه، روش و فرهنگ هر کشور خود را از دیگری برتر نبینند.

آلیدا چه گوارا عنوان کرد: ما آدمهای مهمی نیستیم اما به عنوان جزیی از مردم کوبا حمایت خود را از ایران اعلام می کنیم.