تجدید میثاق هیئت وزیران با آرمان های شهدای دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر پرویز داوودی در جلسه امروز هیئت دولت با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار داشت: این ایام یادآور خاطره ای بزرگ و به یادماندنی در ایران اسلامی است که حکایت از دلاوری و شور آفرینی انسانهای بزرگی دارد.



وی افزود: مردان و زنان سلحشور در دوران دفاع مقدس حماسه ای بی بدیل آفریدند که بدون تردید درتاریخ جاویدان خواهد ماند.

دکتر داوودی روز اول مهر را که یادآور خاطره تلاش وکوشش علمی، جهاد و فعالیت در جهت دانایی است به همه دانش آموزان، دانشجویان، معلمان واستادان تبریک گفت.

در جلسه امروزهیئت وزیران مبلغ 610 میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از محل منابع ماده 10 برای بازسازی تاسیسات دولتی و عمومی خسارت دیده اجرای پروژه های پیشگیری، انجام امور تحقیقات و آمادگی در برابر حوادث غیر مترقبه اختصاص یافت.

همچنین مبلغ 100 میلیارد ریال از محل منابع ماده 10 برای تامین بخشی از مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور مقاوم سازی ساختمان های شهرهای استان کرمان اختصاص یافت.

در ادامه این جلسه مبلغ ده میلیارد ریال از محل هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای قانون بودجه سال 86 به منظور راه اندازی و تجهیز فرودگاه های بجنورد به سیستم ناوبری و روشنایی در اختیار شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور در نظر گرفته شد.