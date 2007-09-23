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۱ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۲۵

تیم فوتبال جوانان ایران فردا به مصاف فولاد خوزستان می رود

تیم فوتبال جوانان ایران فردا به مصاف فولاد خوزستان می رود

تیم فوتبال جوانان کشورمان فردا و در دیداری تدارکاتی با تیم فوتبال فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد .

به گزارش خبرنگارمهر، تیم جوانان ایران که خود را برای حضور درمسابقات مقدماتی جوانان آسیا آماده می کند ، فردا و دیداری دوستانه مقابل تیم دسته اولی فولاد خوزستان به میدان خواهد رفت .

این دیدار ساعت 16 فردا و درمحل کمپ تیم های ملی برگزارخواهد شد . تیم جوانان کشورمان روز چهارشنبه نیزبا تیم تراکتور سازی تبریز دیدارخواهد کرد . این تیم قرار است روزنهم مرداد ماه به منظوربرپایی اردویی تدارکاتی راهی کشورآلمان شود.

تیم فوتبال جوانان ایران درمرحله مقدمات مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که از9 لغایت 20 آبان ماه به میزبانی کشورمان برگزارخواهد شد با تیم های عمان، لبنان، بحرین، هند و پاکستان همگروه است.

کد مطلب 557449

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