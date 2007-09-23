توقف رم برابر یونتوس / اولین بازی رضایی در فصل جدید کالچو

به گزار خبرنگار مهر، در روز دوم از هفته چهارم سری آ ایتالیا، تیم فوتبال آ اس رم در ورزشگاه المپیک این شهر در لحظات پایانی پیروزی را با نتیجه مساوی 2 بر 2 برابر یوونتوس عوض کرد تا 2 امتیاز حساس و مهم را از دست دهد.

در این دیدار ابتدا تیم یوونتوس با گل دقیقه 17 ترزگه از میزبان خود پیش افتاد اما فرانچسکو توتی کاپیتان رم در دقایق 30 و 36 گل های برتری تیم خود را به ثمر رساند . در نهایت یاکوئیتا در دقیقه 87 موفق شد گل تساوی یوونتوس را وارد دروازه رم کند.





صحنه خوشحالی بازیکنان تیم رم بعد از گل برتری توسط توتی

همچنین تیم فوتبال اینترمیلان در ورزشگاه آرماندو پیچی در حالیکه 2 بار از میزبان خود لیوورنو عقب افتاد در نهایت در این دیدار به تساوی 2 بر 2 رضایت داد. دی وتسا در دقیقه یک و سزار در دقیقه 36 از روی نقطه پنالتی برای لیوورنو گلزنی کردند و ابراهیموویچ در دقایق 34 و 71 ( پنالتی) گل های یوونتوس را به ثمر رساند.

در این دیدار رحمان رضایی از دقیقه 71 به جای پاوان سیمونه وارد زمین مسابقه شد تا برای اولین مرتبه در فصل جاری سری آ ایتالیا به میدان رفته باشد.





صحنه خوشحالی بازیکنان لیوورنو بعد از گل اول برابر اینتر

در سایر مسابقات امشب سری آ ایتالیا نتایج زیر بدست امد:

* آتالانتا 2 - لاتزیو یک

* کالیاری صفر - پالرمو یک

* کاتانیا صفر- فیورنتینا یک

* امپولی صفر - ناپولی صفر

* تورینو یک - سیه نا یک

در آخرین دیدار امشب هفته چهارم سری آ ایتالیا تیم های سامپدوریا با جنوآ برابر همدیگر به میدان می روند.

جدول رده بندی:

1- رم با 12 امتیاز

2 - اینتر با 8 امتیاز(تفاضل گل 4+)

3 - فیورنتینا با 8 امتیاز(تفاضل گل3+)

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18- سیه نا با 2 امتیاز (تفاضل گل 4-)

19- امپولی با 2 امتیاز (تفاضل گل 4-)

20- لیورنو با 2 امتیاز (تفاضل گل 6-)