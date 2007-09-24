کاهش جرایم در ماه مبارک رمضان بسیار چشمگیر است

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی، کاهش معنی‌ دار بروز جرایم و تخلفات یکی از برکات مشهود اجتماعی ماه مبارک رمضان است.

بررسی سوابق آماری ارتکاب جرم و جنایت در فصل‌ها و ماه ‌های مختلف سال حکایت از آن دارد که در ایام ماه مبارک رمضان شاهد کاهش چشمگیر وقوع جرایم و ارتقای امنیت و آسایش عمومی در سطح جامعه اسلامی بوده ‌ایم.

افزایش نظارت اجتماعی از یک طرف و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر لسانی و تلاش عمومی هموطنان عزیز در نگه ‌داشتن حرمت ها، انجام واجبات و ترک محرمات از جمله دلایل کاهش بروز تخلفات در طول ماه مبارک رمضان است.

بر اساس این گزارش جرایمی مانند سرقت، نزاع و درگیری، شرب خمر و دیگر جرایم به طور محسوس در ماه مبارک رمضان کاهش پیدا کرده است و تلاش عمومی در نگه ‌داشتن حرمت‌ها، انجام واجبات و ترک محرمات از دلایل کاهش بروز تخلفات در طول ماه مبارک رمضان است.