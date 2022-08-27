به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی عصر شنبه در این مراسم اظهار داشت: قدم‌هایی که برداشته می‌شود در راستای اهداف عالی نظام اسلامی و آسایش و آرامش مردم است.

عبدالکریم جمیری اضافه کرد: فلسفه شکل گیری نظام و انقلاب ما عدالت گستری و خدمت رسانی به آحاد مردم است. قانون اساسی دولت را موظف به اجرای عدالت نموده است و پیشانی نظام اجرای عدالت است.

وی افزود: مهمترین کارها در این خصوص کارهای زیرساختی و اساسی است که اثرات زیادی در زندگی مردم دارد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مهمترین زیرساخت‌ها حوزه ارتباطات است که امروزه زندگی همه ما متأثر از این حوزه است و مردم باید بتوانند نیازهای خود را برطرف شده ببینند.

وی خاطرنشان کرد: باید اصلاحی در روش‌ها صورت بگیرد تا ماندگاری مردم در روستاها بیشتر شود و بلکه زمینه برای بازگشت کسانی که از روستا مهاجرت کرده اند فراهم شود.

جمیری گفت: از زحمات مدیران حوزه ارتباطات استان که تلاش‌های زیادی برای برطرف کردن مشکلات مردم داشته اند تشکر می‌کنم.

وی افزود: از رئیس جمهور شنیدم که از مواجهه با مردم و ارتباط با آنها لذت می‌برند، مسئولین هم باید با تأسی به رئیس جمهور محترم در میان مردم باشند و صادقانه و بدون منت خدمتگزاری کنند. باید از دولت و نگاهی که برای توسعه استان دارد بیشترین بهره را برای زدودن محرومیت‌ها داشته باشیم.

به مناسبت هفته دولت ۱۲ طرح ارتباطی در استان بوشهر با اعتبار ۴۲۰ میلیارد ریال افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

در ادامه سفر استاندار بوشهر به شهرستان دیلم برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های هفته دولت، در آئینی با حضور نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس، معاونان اقتصادی و توسعه مدیریت استاندار، فرماندار و مدیران شهرستان دیلم، پروژه سایت 3G به 4G ایرانسل در روستای والفجر با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به نمایندگی از پروژه‌های ارتباطی هفته دولت در استان، افتتاح شد.