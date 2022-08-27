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۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۳۱

فرماندار دشتستان:

تکریم خانواده شهدا وظیفه مسئولان است

تکریم خانواده شهدا وظیفه مسئولان است

بوشهر- فرماندار شهرستان دشتستان گفت: تکریم، کمترین کار مدیران در قبال خانواده شهداست.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، فرماندار شهرستان همراه با تعدادی از مسؤلین استانی و شهرستانی با خانواده‌های شهیدان رضایی دهنوی، گنجی و صابر زاده دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار دشتستان عصر شنبه در این آئین با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری‌های خانواده معظم شهیدان، گفت: خانواده شهدا، فرزندان برومند خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند و این اجری بی پایان در نزد خدای متعال خواهد داشت.

احمد بنافی با بیان اینکه تکریم کمترین کار مدیران در قبال خانواده آنها است، ادامه داد: آرامش و آسایش امروز جامعه مدیون رشادت و شجاعت شهیدانی است که برای دفاع از خاک و مردم این سرزمین و برای سربلندی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان ایستادند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 5574577

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