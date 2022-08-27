تکریم خانواده شهدا وظیفه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت، فرماندار شهرستان همراه با تعدادی از مسؤلین استانی و شهرستانی با خانواده‌های شهیدان رضایی دهنوی، گنجی و صابر زاده دیدار و گفتگو کرد.

فرماندار دشتستان عصر شنبه در این آئین با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری‌های خانواده معظم شهیدان، گفت: خانواده شهدا، فرزندان برومند خود را در زمانی که کشور به آنها نیاز داشت در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردند و این اجری بی پایان در نزد خدای متعال خواهد داشت.

احمد بنافی با بیان اینکه تکریم کمترین کار مدیران در قبال خانواده آنها است، ادامه داد: آرامش و آسایش امروز جامعه مدیون رشادت و شجاعت شهیدانی است که برای دفاع از خاک و مردم این سرزمین و برای سربلندی انقلاب اسلامی در برابر دشمنان ایستادند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.