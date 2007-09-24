دانش آموزان سرمایه های عرصه علم و دانش هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اکبر عابدی صبح امروز در آیین نواختن زنگ مقاومت در مرکز پیش دانشگاهی دختران آمنه همدان افزود: علم و دانش از مظاهر قدرت علمی هر کشور به شمار می روند و دستیابی به مقام بالا در این عرصه هدف بسیاری از کشورهاست .

وی با بیان این که ایران حاضر نیست به هر قیمتی با بهره گیری از هر امکاناتی خود را قدرتمند جلوه دهد، اظهار داشت: ایران اسلامی برای رسیدن به جایگاهی والا در عرصه علم و دانش، حقوق دیگران را ضایع نخواهد کرد .

عابدی با تاکید بر رعایت عدالت در کشورهای اسلامی و برخورداری از رقابت سالم در عرصه علم، یادآور شد: مردم بیدار و هوشیار ایران همواره در تلاش هستند تا به جایگاه واقعی خود دست یابند .