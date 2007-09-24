دانش آموزان سرمایه های عرصه علم و دانش هستند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، اکبر عابدی صبح امروز در آیین نواختن زنگ مقاومت در مرکز پیش دانشگاهی دختران آمنه همدان افزود: علم و دانش از مظاهر قدرت علمی هر کشور به شمار می روند و دستیابی به مقام بالا در این عرصه هدف بسیاری از کشورهاست.
وی با بیان این که ایران حاضر نیست به هر قیمتی با بهره گیری از هر امکاناتی خود را قدرتمند جلوه دهد، اظهار داشت: ایران اسلامی برای رسیدن به جایگاهی والا در عرصه علم و دانش، حقوق دیگران را ضایع نخواهد کرد.
عابدی با تاکید بر رعایت عدالت در کشورهای اسلامی و برخورداری از رقابت سالم در عرصه علم، یادآور شد: مردم بیدار و هوشیار ایران همواره در تلاش هستند تا به جایگاه واقعی خود دست یابند.
عابدی با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، عنوان کرد: در حال حاضر به برکت مجاهدت های یک ملت، ایران اسلامی سربلند است و مردم آگاه ایران با پیروی از رهبری آگاه و شجاع مسیر پیشرفت جامعه را طی می کنند.
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