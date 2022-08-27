  1. استانها
  2. کردستان
۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۱:۳۶

استاندار کردستان تأکید کرد؛

معتادان متجاهر هرچه سریع تر جمع آوری شوند

معتادان متجاهر هرچه سریع تر جمع آوری شوند

سنندج- استاندار کردستان بر لزوم تسریع جمع‌آوری معتادان متجاهر در سطح شهرهای استان و ساماندهی آنان تا شهریور ماه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در دیدار فرمانده انتظامی کردستان و جمعی از معاونان وی به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: چهره زیبای کردستان نباید با حضور معتادان در معابر عمومی خدشه‌دار شود و باید هر چه زودتر ساماندهی شوند.

وی نیروی انتظامی را مجموعه‌ای موفق و مردمی در کردستان توصیف کرد و افزود: مردم‌داری رمز پیشبرد بهتر امور است و نیروی انتظامی این رویه را همواره باید سرلوحه کار خود قرار دهد.

استاندار کردستان از نیروی انتظامی در این استان به عنوان مجموعه‌ای خوشنام و موفق و مردمی نام برد که با مردم‌داری مسائل را مدیریت می‌کند.

زارعی کوشا ادامه داد: شهیدان رجایی و باهنر اسوه‌های واقعی خدمتگزاری هستند که بعد از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان الگو و معیاری برای مدیریت در تراز انقلاب اسلامی هستند.

وی یادآور شد: با درایت و تدبیر فرماندهی و تلاش مجموعه انتظامی، امنیت اجتماعی بسیار خوبی در استان حاکم است.

سردار علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود، بر تلاش برای ارائه خدمت صادقانه به مردم و حفظ امنیت پایدار در استان تأکید کرد.

کد مطلب 5574582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها