معتادان متجاهر هرچه سریع تر جمع آوری شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، اسماعیل زارعی کوشا روز شنبه در دیدار فرمانده انتظامی کردستان و جمعی از معاونان وی به مناسبت هفته دولت اظهار داشت: چهره زیبای کردستان نباید با حضور معتادان در معابر عمومی خدشه‌دار شود و باید هر چه زودتر ساماندهی شوند.

وی نیروی انتظامی را مجموعه‌ای موفق و مردمی در کردستان توصیف کرد و افزود: مردم‌داری رمز پیشبرد بهتر امور است و نیروی انتظامی این رویه را همواره باید سرلوحه کار خود قرار دهد.

استاندار کردستان از نیروی انتظامی در این استان به عنوان مجموعه‌ای خوشنام و موفق و مردمی نام برد که با مردم‌داری مسائل را مدیریت می‌کند.

زارعی کوشا ادامه داد: شهیدان رجایی و باهنر اسوه‌های واقعی خدمتگزاری هستند که بعد از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان الگو و معیاری برای مدیریت در تراز انقلاب اسلامی هستند.

وی یادآور شد: با درایت و تدبیر فرماندهی و تلاش مجموعه انتظامی، امنیت اجتماعی بسیار خوبی در استان حاکم است.

سردار علی آزادی فرمانده انتظامی کردستان نیز ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه خود، بر تلاش برای ارائه خدمت صادقانه به مردم و حفظ امنیت پایدار در استان تأکید کرد.