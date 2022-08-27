پل روگذر میدان هزار سنگر زیربار ترافیک رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت پل روگذر میدان هزار سنگر آمل به عنوان یکی از طرح‌های ملی در سال ۹۷ شروع شده بود، پس از ۴ سال با صرف اعتبار ۱۸۵ میلیارد تومان اعتبار تکمیل و افتتاح شد.

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران شامگاه شنبه در حاشیه افتتاح پل در خصوص مشخصات فنی پل روگذر میدان هزار سنگر آمل گفت: این پل در دو مسیر رفت و برگشت جداگانه به طول ۵۰۰ متر در کمتر از ۴ سال ساخته شد.

سید محمد نظری افزود: محدوده میدان هزار سنگر آمل یکی از نقاط حساس وگره ترافیکی غرب به شرق مازندران و جنوب به شمال محسوب می‌شود که با ساخت روگذار در این میدان بخشی از ترافیک این مدت از جنوب به شمال در مسیر شهرهای ساحلی به طور کامل حذف شد.

وی ادامه داد: روزانه ۱۲ هزار تردد خودرویی در محدوده میدان هزار سنگر براساس آمارهای رسمی تردد ثبت شده که این حجم بالای ترافیک نیاز به کنترل جدی داشت. اهمیت ساخت و بهره برداری از پل روگذر و تقاطع در میدان هزار سنگر در ورودی شهر آمل از آن جهت است که این میدان محل تجمیع ترافیک ورودی از شرق مازندران به سمت جاده هراز و نیز به سمت شهرهای ساحلی درغرب مازندران ونیز کمربندی جنوبی آمل به تهران از این میدان خارج می‌شود.

این تقاطع از ابتدای کمربندی ورودی جاده هراز را به کمربندی آمل به محمودآباد متصل می‌کند، و در دو خط رفت و برگشت و پیاده رو اورژانسی به صورت تک پایه به قطر سه متر است.

همچنین با حضور استاندار مازندران اجرای اصلاح هندسی، ساماندهی و بهسازی میدان هزارسنگر اجرایی شد.