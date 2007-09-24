مبارزه ایران با دشمنان مبارزه علمی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ابوطالب شفقت شامگاه یکشنبه در همایش تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان نخبه کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی مازندران افزود: ضریب رشد ایران در خاورمیانه بسیار بالا است.

وی خاطر نشان کرد: نخبگان و دانش آموزان ایرانی در جهان هر لحظه با دانش روز و تکنولو‍ژی پیشرفته دنیا بر اقتدار و ابهت ایران و ایرانی می افزایند.

استاندار مازندران با اشاره به این که دانش روز هسته ای به دست جوانان برومند ایران اسلامی ایجاد شده است، اظهار داشت: نخبگان و جوانان کمیته امداد و بهزیستی بدون هیچ تمکن مالی و در سخت ترین شرایط به اقتدار و ابهت جهانی دست یافتند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران نیز در این مراسم بیان داشت: امسال حدود 10 نفر از رتبه های سه رقمی کنکور سراسری را جوانان کمیته امداد و بهزیستی مازندران تشکیل می دهند.

در ادامه این مراسم دو تن از نخبگان در سخنانی به ارائه مشکلات و انتظارات این اقشار پرداخته و در ضیافت افطاری استاندار مازندران شرکت کردند.