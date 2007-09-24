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۲ مهر ۱۳۸۶، ۹:۵۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری مسابقات وزنه برداری بزرگسالان جهان و همچنین جلسه اتحادیه فوتبال از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگارمهر، امروز دوشنبه دوم مهرماه سال 1386 هجری شمسی مقارن با دوازدهم رمضان سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و چهارم سپتامبرسال 2007 میلادی.

* رقابت های وزنه برداری بزرگسالان جهان در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی یکصد ساله چیانگ مای تایلند به شرح زیر برگزار خواهد شد:
رقابت های گروه C دست105 کیلوگرم، ساعت:12:00
رقابت های گروه B دسته 105 کیلوگرم، ساعت:20:00

* تیم فوتبال جوانان کشورمان ساعت 16 عصر امروز در دیداری تدارکاتی با تیم فوتبال فولاد خوزستان دیدار خواهد کرد. این تیم همچنین روز چهارشنبه با تیم تراکتورسازی تبریز دیدارخواهد کرد.

* شصت و چهارمین نشست اتحادیه فوتبال با حضور مدیران عامل باشگاه ها، روسای هیئت های فوتبال استان ها و روسای انجمن ها، منتخب مربیان، داوران، بازیکنان و همه اعضای صاحب رای مجمع فدراسیون فوتبال از ساعت 16 امروز در سالن هگمتانه هتل المپبک آزادی برگزار می شود.

کد مطلب 557475

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